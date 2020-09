Doppio vantaggio Feralpi nella primo tempo, Cutolo accorcia le distanze nella ripresa: Feralpisalò-Arezzo 2-1

La S.S. Arezzo affronta la Feralpisalò allo stadio “L. Turina” di Salò nella prima giornata del campionato di Serie C 2020/2021.

Queste le formazioni ufficiali:

Feralpisalò: De Lucia, Bergonzi, Bacchetti, Guidetti, Miracoli (67′ De Cenco), Ceccarelli, Legati, D’Orazio, Carraro, Gavioli (56′ Morosini), Rizzo (56′ Brogni).

A disp: Liverani, Giani, Petrucci, Tirelli, Scarsella, Messali, Pinardi, Libera, Mezzoni.

All: Massimo Pavanel

Arezzo: Pissardo, Baldan, Luciani, Benucci, Foglia F, Cipolletta, Males (49′ Bortoletti), Picchi (66′ Sane), Belloni, Cutolo, Piu (66′ Borghini).

A disp: Gagliardotto, Sussi, Gilli, Raja, Maggioni, Aly, Mosti, Sportelli, Zuppel.

All: Alessandro Potenza

Feralisalò-Arezzo 2-1 (5′ Miracoli, 31′ Guidetti, 83′ Cutolo)

1′ È iniziata Feralpisalò-Arezzo!

5′ Gol della Feralpisalò, ha segnato Miracoli

12′ Feralpisalò pericolosa con D’Orazio: destro dal limite, fuori

13′ Risponde l’Arezzo. Cutolo mette in mezzo da sinistra: in mezzo non arrivano né Belloni né Più, ma la posizione dei due era irregolare

15′ Tiro cross dalla trequarti della Feralpisalò per poco non sorprende Pissardo che respinge in corner

16′ Su calcio d’angolo i padroni di casa sfiorano il raddoppio di testa con Legati

26′ Ritmi più bassi e partita più spezzettata

31′ Gol della Feralpisalò, ha segnato Guidetti

35′ Arezzo pericolosa con Cutolo che s’inserisce bene sulla sinistra, cross in mezzo dove c’è Belloni che però viene anticipato dall’uscita del portiere

39′ Punizione dai venti metri per la Feralpisalò, Pissardo trattiene senza problemi

45′ Arezzo vicino al 2-1: colpo di testa di Cipolletta su corner, miracolo di De Lucia che respinge sulla linea

45′ Concesso 1′ di recupero

45’+1 Fine primo tempo: Feralpisalò-Arezzo 2-0

46′ È iniziato il secondo tempo!

49′ Cambio Arezzo: esce Males, entra Bortoletti

55′ Ancora Arezzo con il solito Capitan Cutolo che serve in mezzo: Piu di testa non trova la porta

56′ Doppio cambio Feralpisalò: escono Rizzo e Gavioli, entrano Brogni e Morosini

58′ Ammonito Brogni

63′ Occasione Arezzo: bel filtrante di Belloni per Cutolo che davanti al portiere prova il pallonetto ma De Lucia riesce a respingere

65′ Arezzo in pressing offensivo: cross di Cutolo, colpo di testa di Picchi troppo debole

66′ Doppio cambio Arezzo: escono Piu e Picchi, entrano Borghini e Sane

67′ Cambio Feralpisalò: esce Miracoli, entra De Cenco

73′ Ammonito Ceccarelli

82′ Calcio di rigore per l’Arezzo: atterrato Cutolo in area

83′ GOOOOOOL AREZZOOOOOO! Dal dischetto il Capitano non sbaglia! 2-1

85′ Doppio cambio Arezzo: escono Benucci e Belloni, entrano Sussi e Zuppel

86′ Doppio cambio Feralpisalò: escono Ceccarelli e D’Orazio entrano Giani e Libera

88′ Cutolo ci prova con il sinistro dalla distanza: la palla passa di poco sopra la traversa

90′ Concessi 4′ di recupero

90’+4 Finisce qui! Feralpisalò-Arezzo 2-1

