Passivo troppo pesante per un bell’Arezzo: Cremonese-Arezzo 4-0, Amaranto fuori dalla Tim Cup

La S.S. Arezzo affronta la Cremonese allo stadio “G. Zini” di Cremona nel secondo turno di Tim Cup 2020/21.

Queste le formazioni ufficiali:

Cremonese: Volpe, Fiordaliso, Valeri, Deli (64′ Pinato), Buonaiuto (57′ Strizzolo), Ceravolo, Bianchetti, Castagnetti (46′ Gustafson), Nardi (72′ Crescenzi), Ghisolfi, Celar (64′ Gaetano).

A disp: Alfonso, Zaccagno, Cella, Bia, Schirone, Bernasconi.

All: Pierpaolo Bisoli

Arezzo: Tarolli, Baldan, Luciani, Nader (46′ Gilli), Foglia F (46′ Bortoletti), Borghini, Males, Picchi (73′ Raja), Mosti (76′ Sportelli), Sane, Sussi (82′ Zuppel).

A disp: Pissardo, Cutolo, Piu, Maggioni, Cipolletta, Belloni, Maestrelli, Zuppel.

All: Alessandro Potenza

Cremonese-Arezzo 4-0

Reti: 61′ Ceravolo, 81′ Strizzolo, 91′ 92′ Gaetano

1′ È iniziata Cremonese-Arezzo!

4′ Punizione da posizione defilata calciata da Buonaiuto, nessun problema per Tarolli

6′ Occasione potenziale per l’Arezzo che riesce ad entrare pericolosamente in area con Sane e Sussi, contatto dubbio

8′ Punizione defilata dal limite per l’Arezzo: Foglia sul pallone

9′ La Cremonese sventa il pericolo rifugiandosi in corner

10′ Buon Arezzo nei primi dieci minuti di gioco

12′ Cross dalla sinistra di Nader diventa un tiro, ma nessun problema per Volpe

15′ Possesso Arezzo

17′ Punizione dalla trequarti per la Cremonese

18′ Palla insidiosa in mezzo, ma un calciatore della Cremonese si trovava in posizione irregolare al momento del lancio

19′ Buona azione dell’Arezzo, Males si libera per il tiro dalla distanza: destro alto sopra la traversa

24′ Pericolosa la Cremonese con una incursione dalla destra: palla in mezzo ma viene segnalato fuorigioco

25′ Ammonito Deli

26′ Ammonito Baldan

27′ Ancora Cremonese: Ceravolo crossa in mezzo dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area di rigore ma nessuno intercetta

28′ Cremonese vicina al gol con Ghisolfi: il suo sinistro dal limite sfiora il palo alla destra di Tarolli

30′ Negli ultimi minuti Cremonese costantemente nella metà campo dell’Arezzo

32′ Super parata di Tarolli! Buonaiuto da pochi passi spara con il sinistro, Tarolli si supera e devia in corner

34′ Che spunto di Nader sulla sinistra! Atterrato e punizione dal limite

34′ Ammonito Nardi

35′ Non si concretizza il forcing offensivo dell’Arezzo

37′ Punizione dalla trequarti per la Cremonese

38′ Sugli sviluppi della punizione la palla arriva a Celar che dal limite ci prova con il destro, deviato in corner

39′ Calcio d’angolo insidioso in mezzo, Borghini sventa il pericolo

40′ Buon dribbling di Sane che va per vie centrali e viene atterrato: punizione per l’Arezzo da posizione interessante

41′ Foglia spara sulla barriera, nulla di fatto

45′ Contropiede Cremonese, Ceravolo arriva al tiro con il sinistro dal limite: palla di poco fuori

45′ È finito il primo tempo di Cremonese-Arezzo!

46′ È iniziato il secondo tempo!

46′ Doppio cambio Arezzo: escono Foglia e Nader, entrano Bortoletti e Gilli

46′ Cambio Cremonese: esce Castagnetti, entra Gustafson

47′ Subito Arezzo in avanti: punizione all’altezza della bandierina, se ne incarica Luciani

48′ Fallo in attacco dell’Arezzo: punizione Cremonese

49′ Tiro cross di Borghini dalla destra dopo una buona azione dell’Arezzo, nessun problema per Volpe

54′ L’Arezzo conquista un buon corner!

55′ La difesa della Cremonese respinge

56′ Punizione Cremonese dalla trequarti, la difesa dell’Arezzo si rifugia in corner

57′ Cambio Cremonese: esce Buonaiuto, entra Strizzolo

61′ Gol Cremonese: ha segnato Ceravolo di testa su corner

64′ Doppio cambio Cremonese: escono Deli e Celar, entrano Pinato e Gaetano

65′ Possesso Cremonese

68′ Ammoniti Ceravolo, Picchi e Cutolo dalla panchina dopo un acceso battibecco davanti alla panchina dell’Arezzo

71′ Tiro di Ghisolfi dalla trequarti, palla abbondantemente fuori

72′ Cambio Cremonese: esce Nardi, entra Crescenzi

73′ Cambio Arezzo: esce Picchi, entra Raja

75′ Ammonito Bianchetti

76′ Cambio Arezzo: esce Mosti, entra Sportelli

77′ Punizione per l’Arezzo: Luciani sul pallone

77′ Sugli sviluppi della punizione la palla arriva a Males dal limite che prova con il destro: la palla termina fuori di poco

80′ Corner per la Cremonese

81′ Gol Cremonese: ha segnato Strizzolo di testa sugli sviluppi del corner

82′ Cambio Arezzo: esce Sussi, entra Zuppel

85′ Strizzolo ci prova dal limite con il destro: palla che esce a lato lentamente

89′ Ammonito Raja

90′ Concessi 3′ di recupero

90’+1 Gol della Cremonese: ha segnato Gaetano

90’+2 Gol della Cremonese: ha segnato ancora Gaetano

90’+3 Finisce qui Cremonese-Arezzo di Tim Cup!

