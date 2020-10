Al Città di Arezzo dilaga il Padova, cinque reti agli amaranto

La Società Sportiva Arezzo affronta il Padova allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” nella sesta giornata del Campionato di Serie C 2020/21.

Queste le formazioni ufficiali:

Arezzo: Tamma, Mosti, Aly, Merola (62′ Sane), Borghini, Baldan, Foglia, Males (62′ Di Nardo), Bortoletti, Cutolo, Pesenti (75′ Cerci).

A disp: Tarolli, Cipolletta, Sportelli, Gilli, Maggioni, Sussi.

All: Andrea Camplone

Padova: Vannucchi, Gasbarro, Della Latta (61′ Saber), Mandorlini, Santini (67′ Bifulco), Germano, Pompeu Da Silva, Andelkovic, Nicastro (67′ Soleri), Buglio (61′ Jelenic), Curcio.

A disp: Burigana, Biancon, Vasic, Hraiech, Pelagatti.

All: Andrea Mandorlini

Arezzo-Padova 0-5

Reti: 9′ Della Latta, 14′ Nicastro, 35′ 77′ Da Silva, 59′ Buglio

1′ È iniziata Arezzo-Padova!

5′ Bene l’Arezzo in avanti! Bella combinazione Mosti-Foglia, palla al centro per Cutolo che da buona posizione spara alto

8′ Risponde il Padova e impegna Tamma in tuffo con un colpo di testa da corner

9′ Gol Padova: ha segnato Della Latta di testa su calcio d’angolo

14′ Ancora in gol il Padova: ha segnato, sempre di testa, Nicastro

35′ Gol Padova: ha segnato Pompeu Da Silva con un destro preciso dal limite, approfittando di un errore difensivo amaranto

38′ Ammonito Bortoletti

40′ Punizione precisa ma debole di Pompeu Da Silva dal limite: Tamma in tuffo respinge

41′ Ammonito Pompeu Da Silva

45′ Concesso 1′ di recupero

45’+1 Termina qui il primo tempo di Arezzo-Padova!

46′ È iniziato il secondo tempo!

52′ Ammonito Males

59′ Ha segnato ancora il Padova, gol di Buglio

60′ Baldan di testa su corner sfiora il palo

61′ Doppio cambio Padova: escono Della Latta e Buglio, entrano Saber e Jelenic

62′ Doppio cambio Arezzo: escono Merola e Males, entrano Sane e Di Nardo

67′ Doppio cambio Padova: escono Santini e Nicastro, entrano Bifulco e Soleri

75′ Cambio Arezzo: esce Pesenti, entra Cerci

77′ Quinto gol del Padova: ha segnato Da Silva con un tiro al volo dal limite

86′ Ci prova Capitan Cutolo con un dribbling e tiro dal limite: forte ma impreciso

90′ Concessi 3′ di recupero

90’+3 Finisce qui Arezzo-Padova

L’articolo Finale Arezzo-Padova 0-5 proviene da SS AREZZO.