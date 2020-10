I convocati di Arezzo-Virtus Verona

Mister Potenza ha diramato la lista dei 21 convocati che prenderanno parte a Arezzo-Virtus Verona, valida per la quarta giornata di campionato di Serie C 2020/21 in programma domenica 11 ottobre allo Stadio “Città di Arezzo” alle ore 17.30.

Questo l’elenco completo:

Tamma, Loliva, Maggioni, Aly, Luciani, Gilli, Sportelli, Bonaccorsi, Mosti, Cipolletta, Baldan, Foglia, Males, Bortoletti, Cutolo, Sane, Di Nardo, Pesenti, Merola, Sussi, Zuppel.

