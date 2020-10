Si giocherà mercoledì 21 ottobre alle ore 18.30, allo Stadio “Città di Arezzo”, la gara tra la Società Sportiva Arezzo e il Padova, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C 2020/21.

Come da DPCM del 13 ottobre 2020 (Art. 1, paragrafo E, punto 6) è consentita la presenza del pubblico nel limite massimo di 1000 spettatori, ripartiti in percentuale di capienza per ogni settore.

La S.S. Arezzo comunica che l’acquisto del tagliando potrà essere effettuato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ONLINE SENZA L’OBBLIGO DELLA TESSERA DEL TIFOSO, come imposto dallo stringente protocollo anti-covid per evitare file e assembramenti ai botteghini, sul sito ufficiale del nostro partner Sport.Ticketone.it a partire da venerdì 16 ottobre alle ore 14.00 e fino a mercoledì 21 ottobre alle ore 12.00.

I residenti nella provincia di Padova potranno acquistare biglietti solo nel Settore Ospiti. Per la Curva Ospiti sono disponibili 20 tagliandi.

Si potranno acquistare i biglietti soltanto per i seguenti settori:

Tribuna centrale: € 40,00

Tribuna laterale Nord: € 25,00

Tribuna laterale Sud: € 25,00

Curva Sud: € 15,00

Curva Nord: € 15,00

I titolari del biglietto dovranno presentarsi all’ingresso con il modello di autocertificazione compilato che verrà scaricato automaticamente insieme al biglietto.

Si prega di rispettare rigorosamente il numero assegnato sul biglietto.

La S.S. Arezzo ricorda che l’ingresso per gli invalidi 100% e per l’accompagnatore è completamente gratuito (solo ed esclusivamente in un’apposita sezione della Tribuna Laterale Nord). Per avere il tagliando inviare mail con documento d’identità e d’invalidità all’indirizzo elisa.panichi@ssarezzo.it ENTRO E NON OLTRE SABATO 3 OTTOBRE ORE 19.00 e riceveranno il biglietto per mail.

LA S.S. AREZZO COME DA ORDINANZA Nº 86 ASSEGNERÀ I POSTI A SEDERE IN MODO DA GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE SIA LATERALE CHE FRONTALE DI ALMENO UN METRO TRA TESTA E TESTA. AL FINE DI GARANTIRE UN’ADEGUATA ORGANIZZAZIONE PREVENTIVA DELL’EVENTO, QUESTA MISURA DEL DISTANZIAMENTO VIENE APPLICATA ANCHE PER I NUCLEI FAMILIARI, CONVIVENTI E CONGIUNTI.

SI PRENDA VISIONE DELL’APPENDICE DEL REGOLAMENTO: CLICCA QUI

L’articolo La prevendita di Arezzo-Padova proviene da SS AREZZO.