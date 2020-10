Report infortuni: Alberto Picchi e Mate Males

La S.S. Arezzo comunica che in seguito ad un trauma distorsivo subito durante la partita Carpi-Arezzo, il calciatore Alberto Picchi ha riportato una lesione capsulo-legamentosa al ginocchio destro. Le sue condizioni verranno verificate lunedì prossimo con un secondo esame strumentale.

La Società comunica inoltre che, a seguito di uno scontro di gioco durante la partita Arezzo-Padova, il calciatore Mate Males ha riportato un trauma toracico con conseguente frattura costale. I tempi per il suo recupero completo e per il suo ritorno in campo sono ancora da valutare.

