Dopo il primo posto senza sconfitte nel proprio girone e la vittoria pesante in semifinale contro il Perugia, la formazione Primavera 3 dell’Arezzo ha conquistato il titolo italiano, battendo i pari età del Cesena nella finalissima che assegnava il Trofeo “Dante Berretti” 2020-2021.Il Cesena è passato in vantaggio al 20° con Shpendi, pareggio al 33° di Damiano Marras. Al 56° Bolognesi prova di nuovo la fuga, la seconda rete personale di Marras al 62° riporta il pari. Anche Bernardi al 75° prova a regalare il successo al Cesena, stavolta ci pensa Tordella a riequilibrare il risultato. Nel finale, solo la traversa ferma la conclusione in acrobazia di Verdelli. Ai calci di rigore, l’Arezzo trasforma 7 penalty su 8 e Gagliardi ne para invece 2, regalando lo scudetto all’Arezzo.

Il tabellino

AREZZO

Gagliardi, Bux, Ferraro, Tordella, Memushi, Martelli, Marras N, Verdelli, Marras D, Mussi, Sussi

A disposizione: Gagliardotto, De Pellegrini, Bertollini, Bordonaro, Novelli, Baldoni, Mascia, Cristaldi, Pittaccio, Schiena, Steccato, Canapini

Allenatore: sig. Andrea Sussi

CESENA

Fabbri, Guerra, Bolognesi, Vallocchia, Lepri, Ferretti, Francesconi, Berti, Shpendi C, Bernardi, Shpendi S.

A disposizione: Pollini, Giunchi, Crispino, Onofri, Mari, Mariotti, Ariyo, Meluzzi, Bernardi, Zarrelli, Pironi, Boriani

Allenatore: sig. Giovanni Ceccarelli

Arbitro: sig. Mattia Ubaldi (Roma 1)

1° assistente: sig. Glauco Zanellati (Seregno)

2° assistente: sig. Andrea Zezza (Ostia Lido)

Recupero: 3′ + 6′

Marcatori: 20° Shpendi C. (C), 33° Marras D. (A), 56° Bolognesi (C), 62° Marras D. (A), 75° Bernardi (C), 76° Tordella (A)

Sequenza rigori Arezzo: Sussi (parato), Marras N., Mussi, Marras D., Verdelli, Pittaccio, Memushi, Ferraro