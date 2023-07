Lo slogan scelto dal Cavallino per la stagione del ritorno in Lega Pro è ‘Non fartelo raccontare‘.

Una frase che vuole essere un invito a colorare il ‘Città di Arezzo’ confermando ancora una volta l’importanza del pubblico aretino nel corso della stagione sportiva.

Come fare per abbonarsi all’Arezzo

La campagna abbonamenti 2023-2024 si articolerà in due fasi e il tagliando stagionale sottoscritto sarà valido per 17 gare di campionato, vista l’introduzione di due ‘giornate amaranto‘ che saranno comunicate per tempo dal club.

Cuore Amaranto, la tessera del tifoso del Cavallino. Come sottoscriverla

Prima fase | 26 giugno – 10 luglio



La prima fase è riservata ai vecchi abbonati. La Società ha voluto infatti premiare così i sottoscrittori degli abbonamenti per la stagione 2022-2023 ai quali sarà consentito solo in questa fase rinnovare il proprio abbonamento allo stesso prezzo della scorsa stagione entro e non oltre le ore 19:00 del 10 luglio. Dopo tale data non sarà possibile beneficiare di tale iniziativa.

I nuovi abbonati potranno sottoscrivere l’abbonamento solo al termine della prima fase.

INTERO

Centralissima 300,00 euro

Tribuna centrale 280,00 euro

Tribuna laterale 170,00 euro

Curva Sud 110,00 euro

UNDER 18, DONNE, OVER 65, DIVERSAMENTE ABILI DAL 75%*

Centralissima 150,00 euro

Tribuna centrale 140,00 euro

Tribuna laterale 85,00 euro

Curva Sud 55,00 euro

[Sconto applicato a tutti coloro che hanno tra i 15 e i 18 anni di età compiuti]

[*tariffa valida per tutti i diversamente abili dal 75% deambulanti]

UNDER 14



Centralissima 50,00 euro

Tribuna centrale 50,00 euro

Tribuna laterale 50,00 euro

Curva Sud 40,00 euro

[Sconto applicato a tutti coloro che hanno fino a 14 anni di età compiuti]

DIVERSAMENTE ABILI & ACCOMPAGNATORI

Abbonamento gratuito in tribuna laterale nord o sud valido per tutti i diversamente abili al 100% che necessitano di assistenza continua. L’abbonamento sarà gratuito anche per gli accompagnatori. In questo caso è necessario inviare una mail con la certificazione di invalidità e un documento di identità valido a elisa.panichi@ssarezzo.it.

DOVE SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO

Fisicamente solo presso il point New Energy di Arezzo in via Madonna del Prato 112, il lunedì dalle 16:00 alle 19:00, dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Sarà inoltre possibile acquistare online il proprio abbonamento andando sul sito Ticket One e seguendo la procedura. In questo l’abbonamento sarà inviato via mail e quindi sarà possibile stamparlo comodamente a casa.

La società amaranto ha deciso di confermare anche per questa stagione il settore ‘Vecchio Cuore Amaranto‘ in tribuna centrale, riservato agli ex dirigenti e calciatori del Cavallino a cui potranno accedere gratuitamente. L’emissione del biglietto sarà effettuata rivolgendosi presso lo stadio Comunale nei giorni e negli orari indicati.

ABBONAMENTO DIGITALE O SU TESSERA DEL TIFOSO



La Società Sportiva Arezzo ricorda che l’abbonamento al momento della sottoscrizione sarà inviato via mail al sottoscrittore in formato digitale (pdf) da poter conservare nella propria casella di posta elettronica e stampare a casa. L’unico supporto su cui poter caricare l’abbonamento è la tessera del tifoso ‘Cuore Amaranto‘ che, come spiegato in precedenza, potrà essere sottoscritta esclusivamente online.

INIZIATIVA PER TUTTI GLI ABBONATI PRIMA E SECONDA FASE



New Energy Gas e Luce S.p.A. ha riservato per tutti gli abbonati dell’Arezzo Calcio, previa sottoscrizione di un contratto di fornitura di gas e/o energia, una copertura sanitaria con Mutua MBA completamente gratuita che copre da malattie ed infortuni.

Per info e dettagli rivolgersi al numero 06 91516040.