Arezzo, vittoria in rimonta contro il Trastevere dell’ex Crescenzo

Solo calcio d’estate ma nella seconda amichevole della stagione, l’Arezzo ha dato prova di grande determinazione e cuore, vincendo in rimonta contro il Trastevere, squadra militante nella serie D, con il punteggio di 3-2.

Gli amaranto sono stati capaci di ribaltare un risultato inaspettato alla vigilia, essendo sotto di 2-0 all’intervallo grazie alla doppietta dell’ex Crescenzo. Nel finale della prima frazione, infatti, il Trastevere ha sfruttato un momento di incertezza della difesa amaranto e si è portato in vantaggio con un gol di Crescenzo. Poco dopo, è ancora lui a mettere a segno un secondo gol, approfittando della retroguardia di casa.

Nonostante il doppio svantaggio, l’Arezzo non si è dato per vinto e ha continuato a giocare Nella ripresa, la squadra ha dimostrato di essere concentrata e ha iniziato a creare occasioni da gol. La svolta arriva con un calcio di punizione, sfruttato al meglio da Risaliti che, di testa, accorcia le distanze. Eccezion fatta per i cambi che hanno cambiato la fisioniomia della partita, il Trastevere ha subito la pressione degli avversari e da lì è arrivato un fallo in area, concedendo un rigore ai toscani. Settembrini è stato freddo e preciso dal dischetto, pareggiando la partita e riportando in corsa i suoi compagni.

A quel punto, l’Arezzo ha messo sotto pressione il Trastevere, cercando il gol della vittoria che arriva nel finale, sempre su rigore.

Arezzo-Trastevere 3-2

AREZZO (4-3-3): 12 Trombini (1′ st 1 Borra; 40′ st 22 Ermini); 16 Maloku (1′ st 23 Poggesi), 17 Lazzarini (1′ st 13 Masetti), 3 Di Pasquale (1′ st 4 Risaliti), 2 Montini (1′ st 9 Stopponi); 15 Shaka Mawuli (1′ st 24 Foglia), 5 Bianchi (1′ st 18 Damiani; 35′ st 25 Scichilone), 21 Castiglia (1′ st 8 Settembrini); 14 Guccione (1′ st 10 Pattarello), 28 Gucci (20′ st 19 Capitani; 40′ st 29 Graziano), 11 Gaddini (1′ st 7 Iori).

A disposizione: Landucci, 26 Parisi.

Allenatore: Paolo Indiani.

TRASTEVERE (4-3-3): 1 Semprini; 2 Rosati, 4 Cesari, 6 Santovito, 3 Fragnelli; 8 Crescenzo, 5 Massimo, 11 Tolomeo; 7 Bertoldi, 9 Alonzi, 10 Mastropietro.

Entrati: 12 Foschini, 22 Galofaro, 13 Conti, 14 Cacheiro, 15 Crovello, 16 Pandimiglio, 17 Calderoni, 18 Baldari, 19 Valentini, 20 Sebastiani, 21 Canti, 23 Liburdi, 24 Rossi.

Allenatore: Franco Cioci.

ARBITRO: Andrea Norci di Arezzo (Samuele Scellato di Prato – Domenico De Stefano di Empoli).

RETI: pt 34′ Crescenzo, 36′ Crescenzo; st 5′ Risaliti, 19′ Settembrini rig., 42′ Iori rig.

Note – Spettatori: 900 circa. Angoli: 2-1.

Tabellino dal sito ufficiale ssarezzo.it