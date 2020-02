Comunicato Ufficiale Lega Pro: “Rinvio nona e decima giornata per i gironi A e B”

RINVIO GARE – 9a e 10a GIORNATA DI RITORNO

Ad integrazione dei Com. Uff. n. 127/DIV e n. 128/DIV del 23.02.2020, preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti e al fine di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, la Lega Pro dispone il rinvio delle seguenti gare:

GIRONE A – 9 a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

AREZZO – ROBUR SIENA

GOZZANO – RENATE

PIANESE – LECCO

PISTOIESE – PONTEDERA

GIRONE B – 9 a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

CARPI – GUBBIO

IMOLESE – FERMANA

MODENA – ARZIGNANO V.

RAVENNA – PADOVA

RIMINI – A.J. FANO

SAMBENEDETTESE – CESENA

SUDTIROL – FERALPISALO’

TRIESTINA – REGGIO AUDACE

VIS PESARO – VIRTUSVECOMP VERONa

GIRONE A – 9 a GIORNATA – 27 FEBBRAIO 2020

JUVENTUS U23 – PRO VERCELLI

NOVARA – GIANA ERMINIO

GIRONE B – 10a GIORNATA – 29 FEBBRAIO 2020

ARZIGNANO V. – RAVENNA

GIRONE A – 10a GIORNATA – 1° MARZO 2020

ALESSANDRIA – AREZZO

CARRARESE – NOVARA

GIANA ERMINIO – PISTOIESE

MONZA – PIANESE

OLBIA – GOZZANO

PONTEDERA – COMO

PRO VERCELLI – PRO PATRIA

RENATE – JUVENTUS U23

ROBUR SIENA – PERGOLETTESE

GIRONE B – 10a GIORNATA – 1° MARZO 2020

A.J. FANO – CARPI

CESENA – RIMINI

FERALPISALÒ – IMOLESE

FERMANA – MODENA

GUBBIO – SUDTIROL

PADOVA – TRIESTINA

PIACENZA – VIS PESARO

VIRTUSVECOMP VERONA – SAMBENEDETTESE

GIRONE A – 10a GIORNATA – 2 MARZO 2020

LECCO – ALBINOLEFFE

GIRONE B – 10a GIORNATA – 2 MARZO 2020

REGGIO AUDACE – L.R. VICENZA

Si comunica che le gare sopracitate, oltre alle gare già rinviate di cui ai Com. Uff. n. 126/DIV del 21.02.2020, Com. Uff. n. 127/DIV e n. 128/DIV del 23.02.2020, relative all’8a , alla 9 a e alla10 a giornata di ritorno del Campionato Serie C, saranno recuperate rispettivamente nelle giornate di mercoledì 11 marzo 2020, mercoledì 18 marzo 2020 e martedì 14 aprile 2020. Si precisa che la programmazione delle singole gare in merito al giorno e all’orario di svolgimento, sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale.

