Presentato il 2° Memorial Gianluca Signorini. Ci saranno anche le scuole calcio di Pontedera e Oltrera

Con la cena di gala di lunedì 24 febbraio, alla quale era presente l’U.S Città di Pontedera nelle persone di Marco Saviozzi (direttore sportivo) e Filippo Morotti (allenatore degli esordienti 2007/08), è iniziata ufficialmente la seconda edizione del Memorial Gianluca Signorini. Il torneo verrà disputato un un ampio lasso di tempo. La prima fase inizierà il 29 marzo e l’ultima si disputerà il 17 maggio, quando entreranno in gioco le squadre professionistiche. In tutte le fasi ogni gara dovrà avere un vincitore (calci di rigore in caso di parità). Nell’ultima fase il Livorno, il Genoa, il Pisa e il Parma saranno teste di serie. Saranno in totale 26 le società partecipanti.

I GIRONI DEL 2 MEMORIAL GIANLUCA SIGNORINI

1 FASE (19 Marzo 2020)

Girone A: Bellaria, Pisa Ovest, Sextum Bientina

Girone B: Fornacette, Giovanile Navacchio, Migliarino

Girone C: Ponsacco, Oltrera, Calci

Girone D: Ospedalieri, San Giuliano Terme, Forcoli

2 FASE (19 Aprile 2020)

Girone E: Academy Livorno, Academy Tau, Vincente Girone A

Girone F: Pro Livorno, Castelnuovo Garfagnana, Vincente Girone D

Girone G: Sporting Cecina, Academy Porcari, Vincente Girone B

Girone H: Vada, Audace L., Vincente Girone C

3 FASE (10 Maggio 2020)

Girone I: Tau, Floria 2000, Vincente Girone H.

Girone L: Capezzano Pianore, Vincente Girone G, Segromigno

Girone M: Sporting Pietrasanta, Vincente Girone F, Fucecchio

Girone N: Venturina, Vincente Girone E, Pistoiese

4 FASE (17 Maggio 2020)

Girone O: Livorno, Vincente Girone L, Sestese

Girone P: Vincente Girone I, Pontedera, Genoa

Girone Q: Pisa SC, Empoli, Vincente Girone M

Girone R: Cittadella, Parma, Vincente Girone N

