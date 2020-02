Riprendono i campionati esordienti dopo la sosta invernale. Risultati e commenti

RIPRENDONO I CAMPIONATI ESORDIENTI DOPO LA LUNGA SOSTA INVERNALE

Il responsabile della scuola calcio U.S. Città di Pontedera, Saviozzi Marco, ci commenta l’esito delle gare di questo weekend.

Fermo il campionato degli Esordienti Professionistici Fair Play , siamo in attesa di inziare la seconda fase che ci vedrà impegnati nel girone elite, cioè fra le otto squadre che si sono meglio classificate .

La squadra si sta preparando al meglio per ben figurare nel girone dove si incontreranno le migliori squadre della Toscana.

Per quello che riguarda gli Esordienti Provinciali , devo dire che non è stato un fine settimana soddisfacente per quello che riguarda i risultati ottenuti. La squadra A degli Esordienti non riesce ad andare oltre il pari contro la coriacea MDA. C’è da dire che come al solito creiamo molte occasioni da goal ma non riusciamo a concretizzare e quando commettiamo errori difensivi veniamo puniti. Occorre una maggiore attenzione e concentrazione per eliminare questi difetti che ci portiamo dietro da parecchio tempo.

La squadra B degli Esordienti, esce sconfitta contro la Pol. Zambra dopo aver disputato una pessima partita. Forse i nostri ragazzi, in formazione rimaneggiata, hanno risentito più degli avversari il cattivo stato del manto erboso.

Innanzitutto devo fare i complimenti agli Esordienti B che arrivando secondi nel girone di andata, di diritto sono stati inseriti nel girone A nel quale fanno parte le migliori squadre dei vari gironi, risultato importante tenuto conto che i nostri ragazzi giocano a handicap. Nella prima partita del girone primaverile la nostra squadra, pur disputando una buona gara sotto il profilo del gioco, ha perso nettamente in casa del Fratres Perignano. Devo dire che i nostri ragazzi hanno subito più del dovuto la superiorità fisica degli avversari .

Per il commento dettagliato delle partite lascio la parola ai mister.

SQUADRA A ESORDIENTI PROVINCIALI FAI PLAY 2007

Mister : Filippo Morotti

Un inizio di campionato alquanto beffardo per i nostri giovani granata che tornano da Madonna dell’Acqua con un pareggio. I primi due tempi sono sul segno dell’equilibrio da parte delle due squadre che si danno battaglia su un campo allentato. Le occasioni non sono numerose da ambo le parti, fino a metà del secondo tempo dove un brillante Oliva triangola con Papa e va a chiudere in rete concludendo l’azione in maniera spettacolare. Il terzo tempo si può definire veramente qualcosa di scandaloso dove il direttore di gara assegna ben tre rigori, di cui uno per gli ospiti e ben due ai locali, a parer mio tutti inesistenti, tre sviste clamorose che riescono a far pareggiare i padroni di casa che non si erano mai recati pericolosi nella frazione di gara. Una direzione di gara insufficiente in una partita di esordienti , come scusante bisogna capire che sono arbitri giovanissimi, usciti di recente dal corso e che sicuramente hanno bisogno di tempo e noi mister dobbiamo prodigarci per aiutarli nel loro compito

Primo tempo:

Saati, Oliva, Del Torto, Matteini , Di Donfrancesco, Gazzarrini, Douanla, Polli, Di Fiandra

Secondo tempo:

Fasulo, Foglia, Sala, Hoxha, Oliva, Leotta, Papa, Salvadori, Di Fiandra

Madonna dell’Acqua 2007 – U.S. Città di Pontedera 1-1

1T 0:0

2T 0:1 (Oliva)

3T 1:0

SQUADRA B ESORDIENTI PROVINCIALI FAIR PLAY 2007

Mister : Cioni Giacomo

Partita oggettivamente molto brutta, giocata a bassi ritmi da entrambe le parti e condizionata dal terreno veramente molto irregolare che faceva assumere alla palla delle traiettorie incredibili. Noi impoveriti sicuramente dalle tante assenze (5 ragazzi ), abbiamo provato quanto meno a mettere in pratica quello che proviamo in allenameno senza peró mai riuscirci, addirittura abbiamo fatto un solo tiro in porta durante tutta la partita. Gli avversari non è che ci abbiamo messo sotto, al contrario, anche loro si sono affacciati solo tre volte davanti la nostra porta, facendo due gol e una volta calciando a lato. Indubbiamente la peggior prestazione dei miei ragazzi da inizio stagione; nel calcio puó capitare. Comunque meglio una gara storta a livello collettivo che più gare a livello individuale di vari giocatori. C’ è molto da lavorare come sempre, ma questo lo sappiamo già.

Pol.Arci Zambra – U.S.Città di Pontedera 2 – 0

Convocati :

Fusi M. ,Benvenuti ,Barsacchi ,Coppola, Accardo ,Lucarelli ,Precisi ,Giuli, Gracci, Cystri,

Nebbiai, Signorini S. ,Gigli

SQUADRA ESORDIENTI B 2009

Mister : Salvadori Marco – Saucci Omar

Giornata non positiva questa prima del girone primaverile, soprattutto se si guarda il risultato finale; cinque reti di scarto, che purtroppo non hanno rispecchiato la reale cifra tecnica messa in campo dalle due squadre, ma che hanno comunque evidenziato alcune lacune emerse nella partita odierna da parte della nostra squadra.

Premettendo uno strapotere fisico da parte dei locali, con 2-3 elementi intorno al metro e settanta se non oltre, la partita è scivolata per tutti i 60 minuti sul medesimo un copione, con il Pontedera a manovrare palla a terra e i locali a rilanciare lungo negli spazi di un campo assai grande, per sfruttare il miss match di gamba fra i loro attaccanti ed i nostri difensori. Di contro, pur portando spesso in maniera ordinata e precisa la palla sulla tre quarti avversaria, raramente siamo riusciti a creare pericoli ad una non irresistibile difesa locale.

Nel cercare di prendere del buono, o quantomeno trarre insegnamento, da una partita come quella di oggi, ciò che non dovrà mancare ai nostri ragazzi sin dalla prossima partita dovrà essere sicuramente un piglio più deciso e grintoso, soprattutto nelle situazioni decisive della partita, sia in fase difensiva che offensiva, dove oggi, anche se inferiori sicuramente nella stazza, la squadra è un po’ mancata.

Fratres Perignano – U.S. Città di Pontedera 6 – 1

Convocati:

Ficarra, Vangi, Bartali, Battistoni, Tosti, Raimo, Borghini, Giordano, Cortopassi, Adili, Retini.

