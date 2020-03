Comunicazione ufficiale Lega Pro: “Rinviata Pro Patria-Pontedera. Le date dei recuperi”

Visto il DPCM del 1° marzo 2020 e preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti, al fine di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione, la Lega Pro, dispone il rinvio delle seguenti gare:

GIRONE A – 7 – 8 MARZO 2020

ALBINOLEFFE – OLBIA

AREZZO – PRO VERCELLI

COMO – CARRARESE

GOZZANO – MONZA

JUVENTUS U23 – LECCO

NOVARA – RENATE

PERGOLETTESE – GIANA ERMINIO

PIANESE – ROBUR SIENA

PISTOIESE – ALESSANDRIA

PRO PATRIA – PONTEDERA

GIRONE B – 7 – 8 MARZO 2020

IMOLESE – GUBBIO

L.R. VICENZA – ARZIGNANO V.

MODENA – CARPI

PIACENZA – FERALPISALÒ

RAVENNA – VIRTUSVECOMP VERONA

RIMINI – REGGIO AUDACE

SAMBENEDETTESE – PADOVA

SUDTIROL – CESENA

TRIESTINA – FERMANA

VIS PESARO – A.J. FANO

RECUPERO GARE – 8a, 9a, 10a E 11a GIORNATA DI RITORNO

La Lega, anche a parziale modifica del Com. Uff. n. 129/DIV del 29.02.2020, dispone che le sotto indicate gare vengano recuperate nelle date e con gli orari di seguito riportati:

8a GIORNATA RITORNO – 11 MARZO 2020

> GIRONE A

GIANA ERMINIO vs COMO Mercoledì Ore 20.45

LECCO vs PRO PATRIA Mercoledì Ore 20.45

PRO VERCELLI vs NOVARA Mercoledì Ore 20.45

> GIRONE B

ARZIGNANO V. vs PADOVA Mercoledì Ore 20.45

FERALPISALÒ vs CARPI Mercoledì Ore 20.45

PIACENZA vs SAMBENEDETTESE Mercoledì Ore 20.45

9a GIORNATA RITORNO – 18 – 19 MARZO 2020

> GIRONE A

ALBINOLEFFE vs MONZA Mercoledì Ore 20.45

AREZZO vs ROBUR SIENA (*) Giovedì Ore 20.45

COMO vs ALESSANDRIA Mercoledì Ore 20.45

GOZZANO vs RENATE Mercoledì Ore 18.30

JUVENTUS U23 vs PRO VERCELLI (*) Giovedì Ore 20.45

NOVARA vs GIANA ERMINIO Mercoledì Ore 20.45

PERGOLETTESE vs CARRARESE Mercoledì Ore 18.30

PIANESE vs LECCO Mercoledì Ore 15.00^

PISTOIESE vs PONTEDERA Mercoledì Ore 20.45

PRO PATRIA vs OLBIA Mercoledì Ore 16.00^

(*) Posticipo disposto in relazione alla gara Pro Vercelli-Robur Siena di Lunedì 16 marzo 2020.

(^) Orario disposto a ratifica della richiesta congiunta delle società interessate.

> GIRONE B

CARPI vs GUBBIO Mercoledì Ore 18.30

IMOLESE vs FERMANA Mercoledì Ore 20.45

L.R. VICENZA vs PIACENZA Mercoledì Ore 20.45

MODENA vs ARZIGNANO V. Mercoledì Ore 18.30

RAVENNA vs PADOVA Mercoledì Ore 20.45

RIMINI vs A.J. FANO Mercoledì Ore 18.30

SAMBENEDETTESE vs CESENA Mercoledì Ore 18.30

SUDTIROL vs FERALPISALÒ Mercoledì Ore 17.30^

TRIESTINA vs REGGIO AUDACE Mercoledì Ore 20.45

VIS PESARO vs VIRTUSVECOMP VERONA Mercoledì Ore 18.30

(^) Orario disposto a ratifica della richiesta congiunta delle società interessate.

10a GIORNATA RITORNO – 1° APRILE 2020

> GIRONE A

ALESSANDRIA vs AREZZO Mercoledì Ore 18.30

CARRARESE vs NOVARA Mercoledì Ore 20.45

GIANA ERMINIO vs PISTOIESE Mercoledì Ore 15.00^

LECCO vs ALBINOLEFFE Mercoledì Ore 20.45

MONZA vs PIANESE Mercoledì Ore 18.30

OLBIA vs GOZZANO Mercoledì Ore 18.30

PONTEDERA vs COMO Mercoledì Ore 18.30

PRO VERCELLI vs PRO PATRIA Mercoledì Ore 20.45

RENATE vs JUVENTUS U23 Mercoledì Ore 20.45

ROBUR SIENA vs PERGOLETTESE Mercoledì Ore 18.30

(^) Orario disposto a ratifica della richiesta congiunta delle società interessate.

> GIRONE B

A.J. FANO vs CARPI Mercoledì Ore 18.30

ARZIGNANO V. vs RAVENNA Mercoledì Ore 20.45

CESENA vs RIMINI Mercoledì Ore 20.45

FERALPISALÒ vs IMOLESE Mercoledì Ore 18.30

FERMANA vs MODENA Mercoledì Ore 18.00^

GUBBIO vs SUDTIROL Mercoledì Ore 18.30

PADOVA vs TRIESTINA Mercoledì Ore 20.45

PIACENZA vs VIS PESARO Mercoledì Ore 18.30

REGGIO AUDACE vs L.R. VICENZA Mercoledì Ore 20.45

VIRTUSVECOMP VERONA vs SAMBENEDETTESE Mercoledì Ore 18.30

(^) Orario disposto a ratifica della richiesta congiunta delle società interessate.

11a GIORNATA RITORNO – 14 – 15 APRILE 2020

> GIRONE A

ALBINOLEFFE vs OLBIA Martedì Ore 20.45

AREZZO vs PRO VERCELLI Martedì Ore 20.45

COMO vs CARRARESE Martedì Ore 20.45

GOZZANO vs MONZA Martedì Ore 20.45

JUVENTUS U23 vs LECCO Martedì Ore 20.45

NOVARA vs RENATE Martedì Ore 20.45

PERGOLETTESE vs GIANA ERMINIO Martedì Ore 20.45

PIANESE vs ROBUR SIENA Martedì Ore 20.45

PISTOIESE vs ALESSANDRIA Martedì Ore 20.45

PRO PATRIA vs PONTEDERA Martedì Ore 20.45

> GIRONE B

IMOLESE vs GUBBIO Mercoledì Ore 20.45

L.R. VICENZA vs ARZIGNANO V. Mercoledì Ore 20.45

MODENA vs CARPI Mercoledì Ore 20.45

PIACENZA vs FERALPISALÒ Mercoledì Ore 20.45

RAVENNA vs VIRTUSVECOMP VERONA Mercoledì Ore 20.45

RIMINI vs REGGIO AUDACE Mercoledì Ore 20.45

SAMBENEDETTESE vs PADOVA Mercoledì Ore 20.45

SUDTIROL vs CESENA Mercoledì Ore 20.45

TRIESTINA vs FERMANA Mercoledì Ore 20.45

VIS PESARO vs A.J. FANO Mercoledì Ore 20.45

