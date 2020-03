Il weekend della Scuola Calcio Granata

Esordienti Fair Play 2007 professionisti regionali

A.C. Fiorentina-U.S. Città di Pontedera

Risultato finale fair play(4-0)

Parziale tempi(2-0)(4-0)(3-0)

Shoot out (27-18)

Formazione:

1°Tempo:Fanelli,Altini(cap),Paoli,Oliva(2008),Gracci,Arcidiacono,Giusti,Iacopini,Praticò.

2°Tempo:Fasulo[2008],Bucci,Menicucci[2008],Hoti,Gjoni,Sarr,Del Cesta.

1° Tempo:

Inizio combattuto con un Pontedera sveglio su tutte le palle contro una Fiorentina che vuole fare la partita ma ha davanti una squadra che con grinta difende bene e riparte. All’undicesimo cambia il risultato con una bella azione del numero 9 della Fiorentina che salta due uomini in velocità sulla fascia destra e crossa nel mezzo dove il numero 10 è bravo a stoppare e calciare in porta per il vantaggio dei gigliati. Al quattordicesimo il raddoppio della Fiorentina che con un tiro secco batte un Fanelli che non può nulla. Negli ultimi 6 minuti i nostri ragazzi si caricano e reagiscano attaccando con continuità ma non trovano il gol, portando al termine un ottimo primo tempo malgrado lo svantaggio contro ad una squadra viola di grande qualità, cinica davanti la porta che sfrutta le due chiare occasioni avute.

2° Tempo:

Inizia il secondo tempo e la partita si fa sempre più difficile, la Fiorentina segna subito, procurandosi un angolo sul quale Hoti sfortunato si trova sulla traiettoria della palla e devia casualmente nella nostra porta. Al decimo la viola segna ancora sfruttando una disattenzione difensiva. Un’occasione ce la procuriamo anche noi con Gjioni che calcia in porta ma colpisce un avversario piazzato a pochi passi dalla porta. La Fiorentina gioca bene e nel giro di pochi minuti segna altri 2 gol di bella fattura .

3° Tempo:

Buon inizio, ma la forza fisica della Fiorentina si fa sentire e al sesto di il numero 7 dei viola segna di potenza. Dopo pochi minuti a una distanza di circa venti metri i fiorentini siglano ancora con una punizione ben calciata. Il nostro Iacopini al decimo va vicino al gol con una splendida azione in solitaria, scattando in velocità sulla fascia e facendo un dribbling ed un tunnel all’avversario, dopodiché lascia partire un bel tiro ma il portiere ben piazzato para. Al quindicesimo altro gol della Fiorentina questa volta fortunoso con un tiro deviato che beffa tutta la difesa.

Peccato per il largo passivo, ma in campo abbiamo visto la differenza fisica e tecnica tra le due squadre. La Fiorentina può vantare una rosa di alta qualità, sicuramente una delle squadre più forti della Toscana ed il gap con noi è evidente ma oggi da elogiare un ottimo primo tempo della nostra squadra dove abbiamo giocato quasi alla pari con gli avversari e con un pò più di accortezza potevamo finire il tempo anche in pareggio visto il gioco espresso. Alla distanza è uscita la forza della Fiorentina e purtroppo i nostri ragazzi non sono riusciti a contenere i restanti due tempi. Oggi da aggiungere anche la rosa corta causa e le molte assenze per malattia ed infortuni. Come se non bastasse due dei nostri ragazzi in campo(Hoti e Menicucci) sono usciti prima del tempo perché non erano al cento per cento ma hanno fatto tutto il possibile per esserci. Tra i nostri ragazzi da elogiare due nomi, Iacopini uno dei più brillanti ed Oliva un 2008 che si è fatto apprezzare per la tenacia e la continuità che ha dato per tutta la partita.

Esordienti Fair Play Provinciali – Squadra A 2008

U.S.Città di Pontedera 2008 – San Giuliano 2007

Risultato 2-2

1T 1-0 (Di Donfrancesco)

2T 0-2

3T 1-0 (Polli)

Formazione:

1° Tempo : Saati , Foglia,Sala,Matteini,Douanda,Leotta,Polli,Di Donfrancesco,Gracci;

2° Tempo:FasuloGigli,Sala,Hoxha,Salvadori,Ricciotti,Gazzarrini,Douanla,Di Fiandra;

Ennesimo pareggio per i nostri giovani granata, contro un ostico San Giuliano. La gara comincia su ritmi blandi da parte di entrambe le squadre, sono però gli ospiti ad andare vicini al vantaggio. Verso la metà del primo tempo è il Pontedera a segnare il primo gol del match con una grande azione personale di Di Donfrancesco, che dopo aver saltato un paio di avversari insacca alle spalle del portiere. Nel secondo tempo gli ospiti tornano a farsi sotto e dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo il direttore di gara decreta un calcio di rigore, purtroppo l’ennesimo rigore contro i granata; quattro in quattro giornate di campionato (non siamo molto fortunati sotto questo aspetto). Dopo il pareggio degli ospiti la gara rimane sul perfetto equilibrio sino alla fine del secondo tempo dove gli ospiti vanno sul 2-1 sfruttando una ripartenza. Nel terzo e ultimo tempo il Pontedera torna a farsi sotto cercando a tutti costi il pareggio, che arriva a pochi minuti dal termine con un grande goal di Polli. Nei minuti successivi il Pontedera sfiora addirittura la clamorosa rimonta con Di Fiandra e Di Donfrancesco che non riescono a ribadire a rete una indecisione degli ospiti. Dobbiamo sicuramente migliorare sotto il piano dell’intensità e della velocità del possesso, visto che in questa partita i ritmi sono parsi molto lenti, soprattutto al di sotto delle aspettative.

Esordienti Fair Play Provinciali – Squadra B 2008

U.S. Città di Pontedera – Navacchio Zambra

Risultato : 2-3

1° Tempo : 1-2 Lucarelli

2° Tempo: 0-0

3° Tempo : 1-1 Cystri

Formazione:

1°Tempo : Fusi M.,Lucarelli,Accardo,Barsacchi,Signorini T.,Bertelli,Fusi L.,Cistry

2°Tempo : Fusi M. ,Piantini,Barsacchi,Nebbiai,Coppola,Taverniti,Giuli, Bertelli, Accardo

Bella partita condizionata clamorosamente a mio avviso da molti errori arbitrali, che sono giustificati dalla giovane età dei direttori di gara usciti recentemente dal corso. Non dobbiamo però usare sfruttare questa scusa, che peraltro coinvolge tutte le squadre, come alibi. Faccio i complimenti ai miei ragazzi che nonostante l’evidente inferiorità fisica, dovuta alla minore età, si sono battuti per tutti i 60 minuti esprimendo a tratti anche un bel calcio. Abbiamo fatto un piccolo passettino in avanti dal punto di vista del gioco e caratteriale, peccato per il risultato ma ci rifaremo.

ESORDIENTI B PROVINCIALI

U.S. Città di Pontedera 2009 – Accademy Ponsacco 2008

Risultato : 2 a 2

Reti :Tosti, Pratesi

Definire “grande partita” quella disputata questo weekend dal Pontedera 2009 può sembrare esagerato, parlando appunto di una squadra di ragazzini di 10/11 anni; senza ombra di dubbio però, la prestazione offerta sabato pomeriggio contro il forte Ponsacco rientra sicuramente fra le migliori della stagione, considerando anche la forza dell’avversario che i granata si trovavano ad affrontare. È stata una partita quasi a senso unico per tutti i 60 minuti, giocata prevalentemente nella metà campo ospite; manovra precisa e veloce, palla che scorre a 2, 3 tocchi fra tutti gli effettivi della squadra, ottimo pressing con continui raddoppi in tutte le parti di campo, buon gioco sia dentro al campo che sulle fasce, con sovente superiorità numerica portata dai laterali difensivi granata, ottimo approccio caratteriale, che sta diventando ormai una costante. Egregio lavoro del reparto difensivo, soprattutto in fase di anticipo dei diretti avversari, che conferma partita dopo partita una continua crescita dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione. Le occasioni da rete sono veramente tante e frutto di continui scambi in velocità; molte arrivano dal fondo, dove gli esterni, ben imbeccati dai centrocampisti granata, arrivano svariate volte con facilità, rimettendo palloni invitanti in area di rigore. Le reti arrivano entrambe di testa: nella prima Tosti è bravo ad anticipare il diretto avversario, incornando all’incrocio un cross di Cortopassi; nella seconda e’ Pratesi, autore di una buonissima gara, a svettare a centro area su un corner proveniente dalla destra, segnando nell’angolo sul primo palo. Sul 2 a 0 a metà del terzo tempo il Pontedera da l’impressione di poter dilagare, ma purtroppo come capita spesso nel calcio, dopo aver sprecato 3-4 occasioni clamorose per chiudere definitivamente la partita, arriva inaspettato il gol ospite su un tiro dal limite dell’area, in una delle rare occasioni avute dagli ospiti. La beffa al 20′ del terzo tempo, quando uno spiovente in area granata non viene ben gestito in fase di ribattuta lasciando ad un giocatore del Ponsacco la possibilità di calciare a colpo sicuro ad un metro dalla porta, e fissando il punteggio fìnale sul 2 a 2 , tra l’incredulità e la delusione dei ragazzi granata; poco male, perché alla luce della prestazione fornita oggi, il risultato passa veramente in secondo piano.

1° Tempo:Ficarra, Bartali, Batistoni, Tosti, Borghini, Giordano, Pratesi, Adili, Avellino.

2° Tempo:Vangi, DeFrancesco, Batistoni, Raimo, Borghini, Giordano, Cortopassi, Retini, Tosti

L’articolo Il weekend della Scuola Calcio Granata proviene da U.S. Citta di Pontedera.