Ropolo, Pavan, Cigagna e Bardini distribuiscono kit di mascherine a Pontedera

ORGOGLIOSI DI VOI!

Paolo Ropolo, Edoardo Pavan, Emanuele Cigagna e Lorenzo Bardini da questa mattina hanno iniziato a distribuire i kit di mascherine. Alcuni di loro non sono originari di Pontedera, ma hanno voluto ugualmente dare un contributo in questo momento difficile alla città che li ha “adottati”. Questa è la prova di quanto lo sport possa creare sinergie positive con il territorio. Avete un cuore grandissimo ragazzi e noi siamo orgogliosi di voi. Mai come oggi #WeAreFamily

