“Pontedera, Pro Vercelli e Fano prime a pari merito tra le squadre professionistiche più giovani d’Italia” (Sky)

In un suo articolo, Sky ha stilato una graduatoria delle squadre più giovani tra Serie A, Serie B e Serie C. Di tutti e tre i campionati professionistici il Pontedera è primo in questa classifica a pari merito con la Pro Vercelli e l’Alma Juventus Fano (esclusa dalla classifica la Juventus U23).

Qui l’articolo:

“In Serie A si fa poco affidamento sui giocatori provenienti dalla Primavera, circa il 2%. Questo spiega, in parte, il perché nessuno dei club della massima divisione è presente nella classifica delle squadre più giovani – per età media – tra i campionati professionistici in Italia. Passiamo qui nel dettaglio le formazioni più giovani della Serie A, della Serie B e poi la graduatoria con le 20 società più basse per età media in assoluto: sono tutte di Serie C, società che hanno in prestito giocatori dalle Primavere e prendono i soldi per la loro valorizzazione (dati Transfermarkt)”.

“La Fiorentina è la squadra con l’età media più bassa in Serie A. Un primato garantito da un progetto che punta sui giovani, ma che non vuol dire rinunciare alla qualità e ai risultati: lo dimostrano la crescita di giocatori come Dragowski, Castrovilli e Vlahovic. Queste sono le 4 squadre più giovani della massima divisione, ma nessuna di loro compare nella top 20 della classifica generale. Ecco dove sono piazzate:

37) FIORENTINA: età media di 24.9 anni

45) VERONA: età media di 25.4 anni

55) MILAN: età media di 25.7 anni

59) SASSUOLO: età media di 25.9 anni”.

“La squadra con l’età media più bassa in Serie B, invece, è il Chievo Verona. Una tendenza diversa rispetto alle passate stagioni quando, nella massima divisione, vantava una delle formazioni più anziane in assoluto. Un progetto diverso per ripartire e cercare subito di tornare in A. Queste sono le 4 squadre più giovani della serie cadetta. Anche in questo caso nessuna di loro compare nella top 20 della classifica generale. Ecco dove sono piazzate:

31) CHIEVO: età media di 24.6 anni

36) EMPOLI: età media di 24.9 anni

41) ASCOLI: età media di 25.1 anni

42) PERUGIA: età media di 25.1 anni”.

“Vediamo cosa accade invece in Serie C dove, ovviamente, l’età media minore è della Juventus Under 23: unica squadra che ‘ospita’, per sua costituzione, giocatori giovani pronti a giocare contro professionisti e spiccare magari il volo verso la prima squadra. Infatti, i bianconeri hanno un’età media di 21,6 anni. E le altre?

FANO: età media di 22.3 anni PONTEDERA: età media di 22.3 anni PRO VERCELLI: età media di 22.3 anni”

Come si evince dall’articolo Fano, Pontedera e Pro Vercelli condividono questo bellissimo primato tra tutte le squadre del calcio professionistico italiano. Continueremo a investire sui giovani, che sono il nostro orgoglio e il futuro del calcio!

