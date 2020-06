Il Pontedera in merito al confronto con la tifoseria

Pubblichiamo il Comunicato Ufficiale U.S Città di Pontedera in merito al confronto con la tifoseria:

“L’U.S. Città di Pontedera, a seguito della comunicazione della propria volontà di partecipare al confronto richiesto dalle tifoserie in data odierna, ha ricevuto dal Commissariato di Pontedera la comunicazione di non presenziare a tale manifestazione in quanto non sarebbe possibile garantire il necessario distanziamento sociale. La Società comunica che per rendere possibile tale auspicabile confronto incontrerà una delegazione dei gruppi organizzati, alla presenza del Sindaco di Pontedera, nella giornata di domani, 16 giugno pv, alle ore 18”.