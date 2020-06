Il Team Medical di Andrea Bicchierai ancora al fianco dell’U.S Città di Pontedera. Sarà il centro di fisioterapia e riabilitazione ufficiale dei colori Granata, sia per la prima squadra che per il settore giovanile.

Andrea Bicchierai farà parte dello staff medico anche durante la stagione 2020/2021 e metterà a disposizione dei ragazzi il suo Team Medical, un centro medico-sportivo fornito di macchinari di ultima generazione per le più svariate tecniche di allenamento, terapia e riabilitazione.

Tutti i ragazzi del settore giovanile Pontedera-Oltrera avranno diritto a tre visite generali a 360 gradi: un test di camminata con il Walker Wiew un macchinario di ultima generazione che misurerà eventuali squilibri posturali, alcuni test muscolari e misurazioni del corpo. In questo modo i preparatori atletici avranno un quadro fisico specifico per ogni giocatore, grazie al quale potranno creare allenamenti ed esercizi personalizzati per ogni atleta al fine di ridurre gli infortuni e farli migliorare sia fisicamente che tecnicamente. Inoltre tutti i tesserati avranno la possibilità di ricevere tre consulti gratuiti: PSICOLOGO SPORTIVO, NUTRIZIONISTA SPORTIVO (test BIA) e OSTEOPATA.

L’articolo Team Medical ancora al fianco dell’U.S Città di Pontedera proviene da U.S. Citta di Pontedera.