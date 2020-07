Definito lo staff del Settore Giovanile Granata. Tutti i nomi e le cariche

Definito lo staff del Settore Giovanile Granata. Qualche novità e tante conferme. Il Team Medical, sarà il centro ufficiale di fisioterapia e riabilitazione e sarà sempre presente al campo con un proprio massaggiatore. Lo staff dirigenziale rimane invariato, Emiliano Branca sarà il DS responsabile della Primavera e delle Juniores Nazionali, Giovanni Mollica ricoprirà lo stesso ruolo ma per Allievi e Giovanissimi Nazionali e Giovanissimi B Regionali, affiancato da Marco Magni, collaboratore e responsabile scouting di tutto il settore giovanile, mentre Marco Saviozzi si occuperà della Scuola Calcio. Simone Di Bella, facente parte della società della prima squadra, avrà però la delega come responsabile del Settore Giovanile Granata.

Per quanto riguarda gli staff tecnici andiamo con ordine:

Primavera

Mister: Manolo Dal Bò

Vice: Alessandro Marcelli

Preparatore Atletico: Martina Bellagotti

Aiuto Preparatore Atletico: Federico Rognoni

Preparatore Portieri: Luca Sclafani

Massaggiatore: Alberto Michi (Staff Team Medical)

Juniores Nazionali

Mister: Massimiliano Muraglia

Vice: Felice Oieni

Preparatore Atletico: Staff Team Medical

Massaggiatore: Mirco Taddei

Preparatore Portieri: Luca Sclafani

Allievi Nazionali

Mister: Manuel Caponi

Giovanissimi Nazionali

Mister: Creanza Giuseppe

Giovanissimi B

Mister: Leonardo Massai

Preparatori portieri

Sclafani Luca

Giusti Giovanni

Preparatore Atletico

Fabio Casalini

La società sta lavorando ancora per inserire nuove figure nell’organigramma, in particolare i vice-allenatori di Allievi e Giovanissimi, che saranno il valore aggiunto e daranno una mano ai mister nel lavoro quotidiano. Da parte dell’U.S Città di Pontedera un in bocca al lupo a tutti voi!

