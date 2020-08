Marco Pallini è il nuovo Responsabile Sanitario dell’U.S Città di Pontedera. La società ringrazia il Dottor Ezio Giunti per il lavoro svolto in questi anni

L’U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente il nuovo Responsabile Sanitario Granata. Si tratta di Marco Pallini, medico di già comprovata esperienza nell’ambito calcistico. Nel suo curriculum vanta già esperienze nel Pisa di Ventura, dove ha sfiorato la Serie A, in quello di Braglia con la promozione in Serie B e in quello di Gattuso con la promozione in B.

Lo sport ad alti livelli fa decisamente parte della sua storia professionale. Soprattutto con il ciclismo. Gli inizi della sua carriera da medico, nel ciclismo, risalgono al 1994: comincia alla Jolly Componibili, quindi Mercatone-Saeco, dieci anni alla Saeco, tre alla Lampre, poi Tinkoff, Amica Chips-Knauff, Astana, Team Colombia. Sotto le sue cure sono passati campioni del livello di Cipollini, Savoldelli, Gotti, Cunego, Astarloa, Contador.

L’U.S Città di Pontedera ringrazia il Dottor Ezio Giunti per il lavoro svolto, la professionalità e l’attaccamento ai colori dimostrato in questi 8 anni vicino alla maglia Granata.

