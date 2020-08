Norme Anti Covid per la presentazione

In ottemperanza alla normativa anti Covid, l’U.S Città di Pontedera ha redatto un regolamento per la serata della presentazione allo stadio Ettore Mannucci, in programma il 3 settembre.

L’ingresso sarà consentito solo ed esclusivamente a un numero massimo di 500 persone (i bambini sotto i 6 anni non verranno conteggiati). Per accedere alla Gradinata tutti dovranno essere in possesso di un tagliando gratuito e di un’autocertificazione che potranno essere ritirati presso la biglietteria dello stadio Ettore Mannucci da lunedì 31 agosto fino alle ore 17.00 di giovedì 3 settembre. Ogni persona potrà ritirare al massimo 4 tagliandi, questo sia per evitare assembramenti, sia per garantire che i biglietti non vadano sprecati. Chi non sarà in possesso di questi documenti non potrà assistere alla presentazione.

Il giorno dell’evento a tutti i partecipanti sarà misurata la temperatura e ognuno di loro avrà l’obbligo di indossare la mascherina.

Una volta effettuato l’accesso alla Gradinata ci si potrà sedere esclusivamente sui seggiolini contrassegnati, in modo da mantenere le distanze di sicurezza.

I punti di ristoro saranno regolarmente aperti.

Si precisa che i tagliandi saranno disponibili fino a esaurimento ma, qualora non terminassero entro le ore 17 di giovedì 3 settembre, non sarà comunque possibile ritirarli la sera dell’evento per evitare assembramenti. Per questo consigliamo a tutti di recarsi alla biglietteria dello stadio e ritirare tutto l’occorrente per poter partecipare.