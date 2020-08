Ufficializzati i nomi dello staff “Team Medical” dei massaggiatori per il settore giovanile Pontedera-Oltrera

Ufficializzati i nomi dei membri dello staff Team Medical che collaboreranno con le squadre del settore giovanile Pontedera-Oltrera. Si tratta di Pietro Vanni, Luca Cigni, Alberto Michi, Luca Uneddu e Roberto Lenzi. “Saremo sempre al campo per garantire la presenza fissa dei massaggiatori quando e se ce ne fosse bisogno – ha commentato Andrea Bicchierai, titolare del Team Medical. – L’obiettivo è quello di fornire un servizio immediato ai ragazzi e agli allenatori, intervenendo tempestivamente in caso di infortuni ma soprattutto accompagnando il ragazzo alla guarigione nel più breve tempo possibile. Inoltre, aggiungo, che tutti i massaggiatori hanno iniziato a luglio un corso specifico per “operatori da campo e massaggiatori sportivi”, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle ultime tecniche facendo formazione continua, che per me è una cosa fondamentale. Il corso durerà tutto l’anno, fino a luglio 2021 “.

Tutti i ragazzi del settore giovanile Pontedera-Oltrera, inoltre, avranno diritto, sempre grazie al Team Medical, a tre visite generali a 360 gradi: un test di camminata con il Walker Wiew un macchinario di ultima generazione che misurerà eventuali squilibri posturali, alcuni test muscolari e misurazioni del corpo. In questo modo i preparatori atletici avranno un quadro fisico specifico per ogni giocatore, grazie al quale potranno creare allenamenti ed esercizi personalizzati per ogni atleta al fine di ridurre gli infortuni e farli migliorare sia fisicamente che tecnicamente. Inoltre tutti i tesserati avranno la possibilità di ricevere tre consulti gratuiti: PSICOLOGO SPORTIVO, NUTRIZIONISTA SPORTIVO (test BIA) e OSTEOPATA.

