Gli Allievi del Pontedera vincono il 41° torneo Nereo Rocco

Gli Allievi di mister Manuel Caponi vincono il 41° torneo internazionale Nereo Rocco, battendo l’Empoli in finale per 1 a 0 con gol di Pasquali. Grande cavalcata dei Granata che durante la competizione hanno segnato 24 gol senza subirne nessuno. Oltre la gloria di squadra ci sono stati anche due riconoscimenti personali: il primo per Schiavone, come capocannoniere del torneo e il secondo per Romei, decretato miglior giocatore della competizione.

Complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff. Pontedera è orgogliosa di voi!

Tabellino finale:

EMPOLI: Tampucci, Galavotti, Mannelli, Giovannucci, Guarino, Cecchi, Guadalupo, Giubbolini, Matteucci, De Simone, Seghi. A disp.: Poggiolini, Botrini, Coppola, Lucatuorto, Masini, Morana, Rosati, Valori, Venuti. All.:

CITTA DI PONTEDERA: Frangioni, Crecchi, Innocenti, Disegni, Colombini, Di Bella, Magozzi, Martucci, Pasquali, Romei, Scarpa. A disp.: Targioni, Novi, Senese, Del Carlo, Schiavone. All.: Caponi Manuel

RETI: Pasquali

