Pontedera-Piacenza si giocherà a porte chiuse

L’U.S Città di Pontedera comunica che, la gara casalinga contro il Piacenza, che si terrà allo Stadio dei Marmi di Carrara, essendo il nuovo manto del Mannucci non ancora ultimato, sarà a porte chiuse. Questo perché l’ordinanza della Regione Toscana, riguardo l’apertura degli stadi, è arrivata successivamente all’approvazione del piano sicurezza. La società comunica quindi che l’ingresso dei tifosi alle partite casalinghe del Pontedera prenderà il via dalla prossima partita in programma da calendario.

