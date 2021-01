Mercato Granata: arriva Gianmarco Regoli

L’U.S Città di Pontedera comunica l’arrivo in maglia Granata dell’esterno Gianmarco Regoli. Il giocatore, classe 2000, ha trascorso tre stagioni in D, due con la maglia della Sangiovannese e una con quella del Prato, dopodiché ha fatto il salto in Serie C con il neo-promosso Foggia.

Il giocatore ha firmato un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo per l’anno prossimo.

La Società Granata ci tiene a fare il suo in bocca al lupo al ragazzo per questa nuova avventura.

