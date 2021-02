Aggiornamento sulle condizioni di Andrea Magrassi

La società U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente che, a seguito di uno scontro di gioco durante il match casalingo contro l’Alessandria, l’attaccante Andrea Magrassi ha riportato un trauma al setto nasale ed è stato trasportato al pronto soccorso nel post partita. Dopo gli esami di accertamento è emersa una frattura scomposta delle ossa del naso. Il giocatore nei prossimi giorni si farà realizzare una maschera per proteggere il volto e sarà regolarmente a disposizione per la partita di domenica contro il Grosseto.

