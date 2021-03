Dichiarati ufficialmente conclusi i campionati non nazionali del settore giovanile. Il commento del direttore Paolo Pastacaldi

Purtroppo sono ufficialmente conclusi i campionati del settore giovanile per le squadre che non partecipano a competizioni nazionali. Per quest’ultime (Allievi e Giovanissimi) ci sarà una decisione nelle prossime settimane.

“Con l’uscita del comunicato ufficiale tutti i campionati di settore giovanile sono stati dichiarati conclusi – ha commentato Paolo Pastacaldi, Direttore Generale del settore giovanile Pontedera-Oltrera. – Siamo vicini a tutti i ragazzi, ai quali purtroppo è stata tolta una parte fondamentale della loro vita. Adesso però non dobbiamo abbatterci ma augurarci che a fine aprile la situazione migliori e ci autorizzino allo svolgimento di tornei o manifestazioni – ha continuato Pastacaldi. – Questo significherebbe che le condizioni legate al COVID-19 sono migliorate e che i nostri ragazzi potranno tornare a correre su quel prato verde che regala gioia, emozioni e sogni a ognuno di loro. Nel frattempo continueremo gli #allenamenti nel miglior modo possibile, seguendo i protocolli vigenti e le eventuali variazioni”.

