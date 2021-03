E’ con grande soddisfazione che l’U.S Città di Pontedera comunica di aver rinnovato il contratto con il giocatore Giacomo Benedetti per altri due anni. Un attestato di stima e fiducia per il ragazzo che ha dimostrato le sue qualità dentro e fuori dal campo. “Sono molto felice per il rinnovo – ha commentato il direttore generale Granata, Paolo Giovannini. – Benedetti ha disputato sin qui un’ottima stagione e abbiamo deciso di proseguire insieme il suo percorso di crescita. Ci auguriamo che anche per lui in futuro si possano aprire le porte per palcoscenici più prestigiosi e importanti, come capitato ad altri che sono passati da Pontedera prima di lui, per ora però ce lo teniamo stretto”.

Congratulazioni Giacomo da parte di tutto il mondo Granata!

L’articolo Giacomo Benedetti rinnova con il Pontedera per altri due anni proviene da U.S. Citta di Pontedera.