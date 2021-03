L’U.S Città di Pontedera ringrazia staff e giocatori per l’impegno e i risultati in una stagione densa di difficoltà

L’U.S Città di Pontedera desidera esprimere un sincero ringraziamento alla squadra e allo staff tecnico, oltre che per i risultati che stanno ottenendo, anche per l’impegno e la professionalità che stanno dimostrando in una stagione densa di difficoltà. Difficoltà prevalentemente determinate dagli effetti della pandemia, che hanno richiesto grandi sacrifici per dare continuità agli allenamenti e alle prestazioni.

La società plaude agli ottimi risultati della squadra, che sta conseguendo, per il nono anno consecutivo, con ampio anticipo e senza mai disputare i play-out, l’obiettivo di inizio stagione, senza porsi limiti e con l’ambizione di regalare soddisfazioni anche maggiori e traguardi ancor più prestigiosi a tutti gli sportivi granata.

