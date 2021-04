La società U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente di aver interrotto la collaborazione con il sig. Marco Saviozzi. La società ringrazia il direttore per l’impegno e la serietà profusi in questi anni augurandogli i migliori successi sportivi e professionali per il prosieguo della sua carriera.

Contestualmente, per continuare il progetto di crescita della scuola calcio Granata, iniziato con il suo predecessore, l’U.S Città di Pontedera comunica che dal primo di luglio la direzione sarà affidata al sig. Francesco Beconcini. In bocca al lupo Francesco!

L’articolo La società Granata ringrazia il direttore Marco Saviozzi per il lavoro svolto. Al suo posto Francesco Beconcini. proviene da U.S. Citta di Pontedera.