Rubrica: “Le Granatine si raccontano”. Intervista a Benedetta Sidoni

Quale è stata la squadra che ti ha fatto innamorare del calcio?

“La passione per questo sport nasce dalla Roma. La mia famiglia è romana; sono state le mie due cugine, entrambe abbonate in curva sud, ha farmi conoscere questo mondo. La prima volta allo stadio era per la partita Roma-Bologna: sono rimasta incantata, il clima dell’Olimpico è unico e travolgente. Da quel momento in poi la Roma è diventata la mia squadra del cuore. La seguo ogni domenica, facendo il tifo anche davanti alla tv…sono proprio sfegatata. È stato un crescendo di amore verso questa squadra, una volta abbracciati i colori giallo rossi, non si riescono più ad abbandonare. L’essere romanista è una fede.

Un momento indimenticabile è stato il primo derby della capitale, in cui abbiamo vinto 2 a 0. Ho provato un’emozione unica, un coinvolgimento totale; il tifo dell’Olimpico, forse sarò di parte nel dirlo, ma non ha eguali.”

In merito al pubblico, come percepisci l’assenza di questo?

“Il tifo manca molto, lo considero come il dodicesimo uomo in campo. Quando sei sul punto di mollare, il pubblico è l’appiglio a cui attaccarsi per combattere fino alla fine. Dentro di te pensi di non farcela, ma alla fine ce la fai anche per chi è lì a vederti e sostenerti. Non vedere nessuno sugli spalti dispiace, ma è un sacrificio da sostenere per uscire il prima possibile da questa situazione e poter vivere di nuovo lo sport tutti insieme. Il calcio femminile è caratterizzato da un tifo sano, alcuni brutti episodi che abbiamo visto nel calcio maschile ancora non hanno sporcato il nostro movimento.”

Raccontaci un episodio memorabile in maglia granata.

“La partita di esordio con il Pontedera contro il San Marino mi è rimasta impressa nella memoria. Non avevo giocato molto nel campionato, anche per degli infortuni che mi avevano colpito, quella è stata la gara del riscatto, calcistico e personale. È stata l’occasione di provare, a me stessa e agli altri, che ancora potevo e volevo dare tanto.”

Intervista realizzata da Valentina Ulivieri

L’articolo Rubrica: “Le Granatine si raccontano”. Intervista a Benedetta Sidoni proviene da U.S. Citta di Pontedera.