Fumata bianca in casa Granata!

La società U.S Città di Pontedera è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il mister Ivan Maraia per il rinnovo del contratto fino a giugno 2022.

Il tecnico siederà sulla panchina Granata per la sua quinta stagione consecutiva. In bocca al lupo mister!

Insieme al tecnico sono stati confermati anche Federico Vettori, come vice-allenatore, e Claudio Giuntoli come preparatore atletico. Anche il preparatore dei portieri, Massimo Di Pasquale, avendo già firmato un contratto biennale la scorsa stagione, continuerà a far parte dello staff.

Nei prossimi giorni il direttore generale Paolo Giovannini, insieme alla società, organizzerà i colloqui anche con gli altri collaboratori del Pontedera per il rinnovo dei rispettivi contratti.

Sempre Forza Granata!

L’articolo Ufficiale! Il mister Ivan Maraia rinnova il contratto. Confermato anche lo staff tecnico. proviene da U.S. Citta di Pontedera.