Mercato Granata: arrivano il portiere Sposito e il centrocampista D’Antonio. Piana e Bruzzo al Potenza. Riccardo Scarpa vola a Vicenza.

L’U.S Città di Pontedera comincia ufficialmente due nuovi arrivi nella famiglia Granata.

Alex Sposito, portiere di 193cm classe 2001, originario di Napoli e l’ultima stagione in forza al Taranto, arriva in prestito dall’Empoli.

Francesco D’Antonio, centrocampista classe 2000, originario di Pescara e l’ultima stagione in forza al Real Giulianova.

Benvenuti in famiglia e in bocca al lupo per la prossima stagione!

Altra grande notizia in casa Granata. Riccardo Scarpa, classe 2004 e uno dei giocatori di spicco del settore giovanile del Pontedera, la prossima stagione sarà in forza al Vicenza. In bocca al lupo Riccardo da parte di tutto il mondo Granata!

L’U.S Città di Pontedera comunica infine che i giocatori Luca Piana e Michele Bruzzo sono stati ceduti a titolo definitivo al Potenza. La società ci tiene a ringraziare i calciatori per ciò che hanno fatto in maglia Granata, augurando a entrambi il meglio per il proseguo delle loro carriere calcistiche.

