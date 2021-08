PONTEDERA 3

EMPOLI PRIMAVERA 0

PONTEDERA (3-5-2): Sposito (29’ st Santarelli); Di Bella (1’ st Shiba, 29’ st Milani), Matteucci, Bakayoko; Perretta (12’ st Espeche), Bardini, Caponi (29’ st Barba), Benedetti (29’ st Marianelli), D’Antonio (40’ st Di Meo); Benericetti (29’ st Mattioli), Magnaghi. A disp: Del Carlo. All. Maraia.

EMPOLI PRIMAVERA (3-4-1-2): Biagini (13’ st Filippis); Renzi (13’ st Barsi), Morelli (13’ st Guarino), Pezzolla (13’ st Indragoli); Ignacchiti (30’ st Guadalupo), Simic (30’ st Sabbatasso), Toccafondi (13’ st Baggianti), Mario (13’ st Tognetti); Fini (30’ st Giubbolini); Lombardi (13’ st Cappelletti), Panicucci (13’ st Cassai). A disp: Fantoni. All. Buscè.

Marcatori: 5’ pt Caponi, 37’ pt Perretta; 23’ st. Caponi

Altro buon test per i ragazzi di mister Maraia in vista dell’inizio della stagione. “I ragazzi si stanno allenando molto bene nonostante il grande caldo delle ultime settimane – ha commentato il mister Granata. – Oggi ho avuto a disposizione più giocatori e siamo riusciti a fare diversi cambi, mentre nelle altre partite, a causa di acciacchi, vaccini e altri piccoli problemi, non abbiamo potuto fare le rotazioni che avrei voluto. L’obiettivo è quello di iniziare la stagione con la migliore forma fisica”.

“Cosa penso sul girone? Credo che non ci siano gironi più facili di altri. Sarà una stagione impegnativa ma anche stimolante, perchè sono cambiati un po’ di avversari e andremo a giocare in piazze come Cesena, Pescara e Reggio, e questo sicuramente spronerà i ragazzi e creerà entusiasmo”.

L’articolo Amichevole Pontedera-Empoli Primavera (3-0). Tabellino e commento del mister proviene da U.S. Citta di Pontedera.