Pontedera: al via la campagna abbonamenti “New Era”

Prende il via lunedì 23 agosto la campagna abbonamenti “New Era” dell’U.S Città di Pontedera.

Per garantire, a fronte di ogni scenario possibile, l’ingresso a tutti i tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento, la società Granata metterà inizialmente a disposizione 447 tagliandi, rispetto ai 1788 posti disponibili, pari al 25% della capienza totale del Mannucci (escluso il settore ospite), ovvero il tetto massimo di persone consentito in eventuale zona gialla. Sarà comunque sempre possibile comprare il biglietto per la singola partita.

I 447 abbonamenti saranno così suddivisi: 224 posti in gradinata e 223 in Tribuna.

La sottoscrizione degli abbonamenti, oltre che consentire l’accesso allo stadio, garantirà l’ingresso preferenziale a tutti gli eventi Garnet organizzati durante l’anno dall’U.S Città di Pontedera. Su ogni tessera per “Gradinata”, “Tribuna Centrale”, “Tribuna Laterale e Rettilineo” verranno inseriti tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento.

Di seguito i prezzi:

Abbonamento Gradinata: 120€ (se porti un amico il secondo abbonamento costerà 60€)

Abbonamento Tribuna Centrale: 310€

Abbonamento Tribuna Laterale: 270 euro (intero) 200 euro (ridotto)

Abbonamento Rettilineo: 220 euro (intero) 180 euro (ridotto)

Ricordiamo sin da subito che potranno entrare allo stadio solo ed esclusivamente le persone munite di Green Pass o che abbiamo effettuato il tampone nelle 48 ore precedenti al match. Il Green Pass dovrà essere presentato, insieme a un documento d’identità, in forma cartacea con il QR Code perfettamente leggibile, pena il non ingresso allo stadio.

Il giorno della gara sarà necessario arrivare allo stadio almeno un’ora prima dell’inizio del match.

Si avvisano gli interessati che, per l’esecuzione dei tamponi pre-partita, gli abbonati potranno beneficiare di una tariffa agevolata presso la Farmacia Coletti a Fornacette nei seguenti orari: dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

Gli abbonamenti potranno essere comprati online sul sito della Etes, biglietteria ufficiale Granata.

Si potranno sottoscrivere gli abbonamenti anche presso gli uffici dello stadio ‘Ettore Mannucci’ nei seguenti giorni ed orari:

Pomeriggio: lun-mer-ven dalle ore 15.00 alle 18.00

Mattina: mar-gio dalle ore 9.00 alle 12.00

