Presentati in comune gli sponsor di maglia per la stagione 2021-22

Conferenza stampa presentazione sponsor di maglia e pantaloncino

“L’U.S Città di Pontedera ci tiene a ringraziare tutti gli sponsor per aver creduto ancora una volta nella bontà del progetto Granata. La nostra sfida è quella di migliorare ogni giorno ma niente sarebbe possibile senza il vostro appoggio. Grazie”.

Alla conferenza stampa erano presenti, in qualità di rappresentanti di ogni sponsor:

Fabio Calabrese, amministratore delegato di Devitalia

Alessandro Cicarelli, presidente del CDA di Radiologia Diagnostica Valdera,

Gianluca Zaccaria, direttore commerciale di Cridav Italia

Roberto Nusca, Amministratore e Marina Nusca, Communication Manager di Sofisport

Francesco Gini e Gianni Fontanelli consigliere e vice presidente di Sana Pro

LE AZIENDE

Devitalia è un’azienda di telecomunicazioni che realizza dispositivi e soluzioni proprietarie di networking integrato con sistemi hardware/software per aziende e professionisti di tutti i settori sull’intero territorio nazionale.

L’infrastruttura di rete a tecnologia wifi distribuita sul territorio toscano (wireless), unita alle tecnologie trasmissive standard (wired) ed entrambe integrate e gestite tramite apparati di networking proprietari, permettono di poter erogare un servizio trasmissivo senza interruzioni h24, con elevati standard qualitativi a banda larga simmetrica.

Tale efficienza permette inoltre la fruizione di servizi di fonia intergrati nel sistema trasmissivo tramite dispositivi networking che consentono l’abbattimento dei costi e dei canoni tradizionali di fonia e forniscono servizi a valore aggiunto, quali remotizzazione di sedi, telelavoro, controllo accessi da remoto e videosorveglianza su IP

Le infrastrutture Devitalia e i suoi servizi permettono di erogare sistemi di telecomunicazioni con i più alti livelli di affidabilità, sicurezza e rispetto dell’ambiente.

L’integrazione tra tutti i sistemi TLC e la loro gestione diretta, fornisce al Cliente un referente unico nel settore, superando le barriere di conoscenza a competenza e semplificando i processi interni di ricerca di soluzioni e risoluzione di problematiche.

_______________________________________________________________________________________

RDV è un centro ambulatoriale privato che offre servizi di diagnostica per immagini, ma anche visite specialistiche in numerose branche. L’impegno si traduce nel garantire ai pazienti strutture, strumenti, personale, attività e prestazioni sanitarie di livello qualitativo elevato e in dinamico miglioramento.

La consapevolezza dell’importanza della Qualità dei servizi è alla base della programmazione dell’Azienda, nella ferma convinzione che Qualità significhi:

Risposte adeguate, precise ed immediate ai più importanti bisogni sanitari dei clienti;

Processi snelli per l’erogazione dei servizi, che garantiscano ai clienti un accesso semplice e tempi di attesa minimi;

Personale qualificato sul doppio versante: della professionalità; della cortesia e del rispetto del paziente.



Il nostro lavoro quotidiano richiede una viva collaborazione tra tutte le figure professionali che operano all’interno della struttura. Anche i clienti, che sono invitati alla lettura della presente Carta dei servizi, potranno partecipare, tramite commenti, critiche, richieste e suggerimenti, al miglioramento delle prestazioni.

Cridav Italia nasce più di 20 anni fa dalla passione di due Consulenti in Ambito Energetico.

La professionalità, la costanza e l’applicazione nel lavoro ci hanno consentito di divenire oggi una stimatissima realtà nel settore del risparmio energetico e micro-nebulizzazione. Individuiamo la migliore soluzione per ottenere un elevato risparmio energetico e quindi anche economico senza rinunciare alla comodità, al Comfort ed al Design. Il costante aggiornamento tecnico e legislativo ci permettono di offrire un servizio completo ai clienti che non rischieranno di fare scelte sbagliate e poco convenienti nel tempo.

_______________________________________________________________________________________

Sofisport è azienda leader nella realizzazione di campi in erba artificiale ed erba naturale rinforzata. Costituita nel 2004 da Roberto Nusca, ha al suo attivo anni di sperimentazione e ricerca, di progettazione e di programmazione. Dal 2004 ad oggi ha lavorato sullo sviluppo di nuove tecnologie e sulla elaborazione di soluzioni innovative. Oggi Sofisport, procede, all’insegna della continuità della sua mission, un percorso nuovo soltanto in quanto intrapreso sotto la luce dei riflettori. Dopo l’esperienza vincente alla guida della sua AK Green, che dal 2000 al 2005 diventa una delle realtà italiane più attive nel settore dei tappeti artificiali, Nusca, nel mentre porta avanti la sua collaborazione con una multinazionale del settore, lanciandola e posizionandola sul mercato di riferimento (dal 2005 al 2014), non perde di vista il suo obiettivo e continua, proprio con la Sofisport, a sfornare prodotti e brevetti: l’intaso prestazionale 100% naturale di origine vegetale, il Football Green Live, classificato dalla FIFA come ibrido naturale della tipologia carpet.

Tra le installazioni del Live, il Campo 2 del Centro Tecnico Federale di Coverciano, lo Stadio Orogel Manuzzi di Cesena.

Per quel che concerne l’erba artificiale, Sofisport S.r.l. lavora con l’innovativo sistema Bio-Surface, manto in erba artificiale con elevate caratteristiche tecniche, con intaso prestazionale Bio-Ground, che è un brevetto in esclusiva dell’azienda pisana, un prodotto tutto italiano, l’ultimo ritrovato in tema di infill 100% naturali di origine vegetale. Proprio questo è il prodotto che verrò utilizzato per il rifacimento del manto del Mannucci.

La mission della Sofisport, incentrata sulla ricerca, ha spinto a continui e costanti investimenti nella sperimentazione, finalizzati nella progettazione di varie applicazioni del prodotto, tutte egualmente efficaci e performanti, da adattare alle diverse circostanze e necessità.

Il sistema è lo stesso scelto dalla F.I.G.C. per i Campi 1 e 5 del Centro Tecnico Federale di Coverciano e per la copertura in erba sintetica della pista di atletica in terra battuta perimetrale al Campo 3, in uso alla Nazionale Maggiore.

Sofisport, fa della sperimentazione e della ricerca la sua mission. Lavora per assicurare sempre performance di ottimo livello qualitativo grazie ai sui prodotti, studiati anche per essere sempre più ad impatto zero.

Dichiarazione di Roberto Nusca, AD di Sofisport.

“Con grande soddisfazione per il secondo anno consecutivo continuiamo questa partnership con l’U.S. Città di Pontedera. Essere sulla maglia sottolinea l’importanza del progetto iniziato insieme l’anno scorso con il rifacimento del terreno di gioco del Mannucci, mettendo a disposizione del Pontedera il nostro Top di gamma”.

_______________________________________________________________________________________

SANAPRO nasce dal desiderio di quattro artigiani che, unendo le proprie conoscenze maturate in anni di lavoro, hanno dato vita ad un’azienda giovane e dinamica.

Una squadra eterogenea capace di operare in più settori grazie alle diverse esperienze caratterizzata da energia e passione per il proprio lavoro, è ciò che distingue SANAPRO e che la rende un’azienda leader del settore che vuole fornire servizi veloci e innovativi per assistere le aziende moderne.

La forte passione e dedizione

che ci contraddistingue ci ha permesso, negli anni, di raggiungere standard di alto livello

e di fornire i nostri servizi a clienti di prestigio su tutto il territorio nazionale. Con grande soddisfazione, oggi, possiamo inserire tra i nostri successi importanti industrie, cantieri navali, edili e strutture pubbliche e private. Un costante aggiornamento e forte desiderio d’innovazione ci ha spinto negli anni ad adottare tecnologie e attrezzature all’avanguardia e investire nella formazione professionale e ricerca di tecnici specializzati. Oggi, Sanapro è un punto di riferimento nel settore industriale, nautico, edile,

automotive, allontanamento di animali infestanti, gestione dei servizi di pulizia di fine cantiere, rimozione graffiti pulizia piazze e pavimentazioni, protezioni varie, per enti pubblici e privati con un’offerta professionale e su misura.

I nostri servizi spaziano dalla sanificazione ambientale per industrie e privati, alle lavorazioni nel mondo della nautica. Siamo leader nel lavaggio e nella protezione dei lapidei e legni come teak,

mentre nel settore automotive ci distinguiamo per il lavaggio e il detailing sulle auto.

Da oltre 30 anni operiamo nel campo del trattamento e del recupero di pavimenti assorbenti, sia naturali che non, come cotto, pietre, marmi, cementi, gres porcellanato. Utilizziamo metodi e tecnologie all’avanguardia e siamo in grado di intervenire in qualsiasi situazione; studiando ogni lavorazione nel minimo dettaglio con velocità e professionalità, Il nostro obiettivo è chiaro: distinguersi dai competitors in termini di professionalità e competenze.

L’articolo Presentati in comune gli sponsor di maglia per la stagione 2021-22 proviene da U.S. Citta di Pontedera.