Cesena-Pontedera: biglietti solo in prevendita dalle ore 15 di giovedì 14 ottobre

I tagliandi potranno essere acquistati nei punti vendita Vivaticket, online sul sito Vivaticket.it e presso la sede del Coordinamento Club Cesena

Il Cesena FC comunica che dalle ore 15 di giovedì 14 ottobre saranno in vendita i biglietti per la gara di campionato Cesena-Pontedera, in programma martedì 19 ottobre all’Orogel Stadium Dino Manuzzi con inizio alle ore 21. I tagliandi potranno essere acquistati solo in prevendita sul circuito Vivaticket (qui l’elenco dei punti vendita https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), online sul sito Vivaticket.it e presso la sede del Coordinamento Club Cesena mentre le biglietterie dello stadio il giorno di gara resteranno chiuse. La vendita dei biglietti per la Curva Ferrovia riservata ai tifosi ospiti terminerà alle ore 19 di lunedì 18 ottobre.

Questi i prezzi (la categoria ridotto si applica a: donne, over 65, disabili dal 51% al 99%, militari e ragazzi con età compresa tra 6 e 17 anni) maggiorati di 2 euro di diritti di commissione):

Tribuna Vip: € 50,00 (ridotto € 35,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Tribuna Numerata: € 25,00 (ridotto € 17,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Distinti superiori: € 18,00 (ridotto € 13,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Distinti inferiori: € 15,00 (ridotto € 11,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Curva Mare: € 12,00 (ridotto € 8,00; bambini 0-5 anni € 3,00)

Curva Ferrovia (settore ospiti: € 12,00 (bambini 0-5 anni € 3,00)

In ottemperanza al Dl del 22 luglio 2021, i partecipanti dai dodici anni in su potranno assistere alla gara solo se in possesso della certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) rilasciata in uno dei seguenti casi:

– certificato di avvenuta vaccinazione al COVID-19

– certificato ottenuto dopo che sono passati 15 giorni dalla prima vaccinazione

– certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19 emessa in data successiva al 22 febbraio 2021.

– documento che attesti l’effettuazione di un tampone negativo (molecolare o rapido) nelle 48 ore precedenti la gara.

In caso di mancanza di idonea certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e della mascherina di protezione individuale al seguito, non sarà possibile accedere all’evento ed il titolare del biglietto non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il Cesena FC invita infine a raggiungere lo stadio con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure previste ed accedere all’impianto senza creare assembramenti.

L’articolo Cesena-Pontedera: biglietti solo in prevendita dalle ore 15 di giovedì 14 ottobre proviene da U.S. Citta di Pontedera.