L’U.S Città di Pontedera annuncia il rinnovo della partnership con MB Trading

L’U.S Città di Pontedera annuncia il rinnovo della partnership con la società MB Trading, leader in Italia ed all’estero nella stampa digitale e serigrafica. “Siamo molto contenti del rinnovo di questa collaborazione, con il partner che ricordo ha tra l’altro permesso la realizzazione del pullman brandizzato “Pontedera”. Ringrazio l’amministratore sig. Walter Bracci, sempre molto vicino alla vita Granata – ha commentato il direttore organizzativo Andrea Bargagna. – Inoltre, come ho più volte ribadito, il rinnovo di una partnership è per noi un attestato di fiducia e la conferma della bontà del lavoro che svolgiamo quotidianamente insieme ai nostri sponsor”.

