Parere favorevole alla realizzazione della curva al Mannucci

La US Città di Pontedera comunica che la Commissione InterComunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nella giornata di odierna, ha espresso parere favorevole alla realizzazione della curva lato ‘piscina’ presso lo Stadio Mannucci di Pontedera.

Il parere favorevole espresso è condizionato al rispetto di ulteriori e inderogabili prescrizioni, riguardanti in generale l’intero impianto sportivo.

Per tale motivo nelle prossime settimane la US. Città di Pontedera approfondirà, con i propri tecnici ed il Comune di Pontedera, ente proprietario dell’impianto sportivo, gli interventi richiesti dall’autorità competente e, conseguentemente, si adopererà per la realizzazione della struttura .

Con l’occasione, l’US Città di Pontedera ringrazia i propri tecnici. Geometra Giovanni Belei ed Arch. Filippo Fanelli, per il lavoro sin qui svolto che ha condotto all’importante risultato appena conseguito, che rappresenta un passaggio fondamentale per raggiungere l’obiettivo auspicato.

