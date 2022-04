Programma evento 110 anni in programma per il match Pontedera-Siena

La società U.S Città di Pontedera comunica che, Giovedì 14 aprile, alle ore 21.00, in occasione della partita Pontedera-Siena, che si giocherà allo stadio Ettore Mannucci, si svolgerà la celebrazione dei 110 anni della Società Granata.

La squadra scenderà in campo con una divisa, pensata insieme ad Errea e scelta dai tifosi, che ripercorrere la storia del Pontedera Calcio attraverso i colori storici della società.

La tenuta da gioco è stata creata ad hoc per l’iniziativa e sarà quindi unica e irripetibile. Attualmente la maglia è pre ordinabile sul sito: “https://rgmsport.com/prodotto/maglia-gara-110-anni-pontedera/“ e la prevendita verrà chiusa proprio il giorno della partita contro il Siena. Le divise indossate dai giocatori verranno invece messe all’asta con l’aiuto della onlus “Sport for Children” e il ricavato verra devoluto in beneficenza.

Prima della partita interverranno il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e il Sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, che faranno un ringraziamento alla città e le congratulazioni alla società per la sua lunga storia e contestualmente lo stadio renderà omaggio a tutto il settore Giovanile Pontedera-Oltrera, che rappresenta il presente e il futuro della società Granata.

Infine, per questa speciale serata, l’U.S Città di Pontedera ha fissato il prezzo d’ingresso allo stadio una cifra simbolica di un euro per permettere a tutti i tifosi Granata di riempire il Mannucci in questa speciale serata.

L’acquisto dei biglietti potrà essere fatto presso la segreteria dello stadio a partire da lunedì 11 aprile.

Oppure prenotando l’ingresso inviando una mail all’indirizzo “110anni@uspontedera.it” scrivendo i propri dati (nome, cognome, data di nascita, residenza) e il settore dal quale si vorrà assistere al match.

