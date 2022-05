Presentata la nuova compagine societaria dell’U.S Città di Pontedera

Oggi, lunedì 2 maggio, presso la sala consiliare del comune di Pontedera, il sindaco Matteo Franconi, alla presenza della stampa locale, ha presentato la nuova compagine societaria dell’U.S Città di Pontedera.

“Ci tengo a ringraziare tutte le varie figure che negli ultimi dieci anni si sono susseguite al comando del Pontedera Calcio perché senza di loro oggi non saremo qui a parlare di questo progetto che sarà una nuova pagina della storia Granata – ha commentato il sindaco. – Sono qua a presentare i nuovi soci e a confermare quelli che già erano presenti in società. Da parte di tutti c’è la voglia di continuare a fare bene e di migliorare l’esistente per poi, da domani, andare a costruire la società sportiva sia a livello organizzativo che sportivo. Ringrazio Piero Gradassi per il lavoro svolto in questi anni e sono contento di annunciare che sarà ancora il presidente dell’U.S Città di Pontedera per volere unanime del nuovo consiglio”.

“La percentuale delle quote – ha continuato il sindaco Matteo Franconi – sarà così ripartita: il gruppo di Rosettano Navarra, a cui do pubblicamente il mio benvenuto nella famiglia Granata, ha acquisito il 39% delle quote societarie, Valdera Acque il 15%, Fabio Falorni con l’azienda Intergomma, che ci tengo a ringraziare, avrà il 10% delle quote, mentre il 25% verrà mantenuto dalla precedente compagine societaria. Ci tengo a dire che abbiamo ancora a disposizione delle aziende e degli imprenditori della città di Pontedera un 11% di quote che possono essere distribuite. Ci sono tutti i requisiti per continuare a far bene. Ringrazio i soci storici e i nuovi entrati per avermi regalato l’importante riconoscimento di presidente onorario e auguro a tutti loro un caloroso in bocca al lupo”.

Dopo il sindaco è intervenuto Piero Gradassi che, come annunciato dal primo cittadino, sarà ancora il presidente della società Granata:

“Sono onorato di poter essere ancora una volta presidente della squadra che ho sempre amato e tifato – ha commentato Gradassi. – La mia figura avrà il compito di dare continuità a un progetto che in questi anni ha dato grandi risultati, con l’ambizione di poterlo migliorare ancora. Sono contento di essere di nuovo al fianco di compagni di viaggio competenti e appassionati come Marcello Pantani, Vito Consoloni, Paolo Pastacaldi, Stefano Lucchesi, Simone di Bella e Emilio Montagnani, così come il gruppo Valdera Acque, e sono altrettanto felice di accogliere in famiglia Rosettano Navarra e il mio amico Fabio Falorni che ci daranno sicuramente una mano a migliorare quanto fatto sino ad oggi”.

Parlando dei nuovi ingressi in società, è stato poi il turno di Rosettano Navarra, che ha commentato così il suo arrivo nella famiglia Granata:

“Il calcio, ormai è risaputo, è una mia grande passione. Sono felice di iniziare questa nuova esperienza in una società che in questi anni è stata un esempio sia sportivo che di organizzazione e gestione delle risorse a propria disposizione. Arrivo in un gruppo di amici che negli ultimi 10 anni ha raggiunto traguardi importanti quindi entro in punta di piedi e con il massimo rispetto per dare una mano. La volontà è quella di mantenere tutti gli aspetti e i meccanismi che in questi anni hanno dato grandi risultati, cercando di implementarli ancora di più per poter migliorare e buttare le basi per un futuro ancora più roseo”.

I commenti di Simone Di Bella, Stefano Lucchesi, Vito Consoloni e Maurizio Pantani hanno avuto un unico comune denominatore, la volontà di perfezionare il progetto Granata, insieme ai nuovi soci, sia per la prima squadra che per il settore giovanile, perché l’U.S Città di Pontedera deve continuare ad essere un esempio sportivo a livello nazionale.

L’articolo Presentata la nuova compagine societaria dell’U.S Città di Pontedera proviene da U.S. Città di Pontedera.