L’U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente che, in data odierna ha consensualmente risolto con il Direttore Generale Paolo Giovannini, alla presenza del Sindaco Matteo Franconi, il rapporto di collaborazione in essere.

A Paolo Giovannini, da parte della Società, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città, vanno i migliori auguri per il proseguo della sua carriera professionale, ringraziandolo per quanto fatto nei 10 anni a Pontedera.

Il saluto del DG:

“Ci tento a salutare la città e faccio l’in bocca al lupo al Pontedera per la prossima stagione calcistica”.

L’articolo Risolto il contratto con il DG Paolo Giovannini proviene da U.S. Città di Pontedera.