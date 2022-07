Lorenzo Milani ceduto al Pescara. Rescissione consensuale del contratto con Bakayoko

L’U.S Città di Pontedera comunica di aver ceduto il giocatore Lorenzo Milani alla società Delfino Pescara 1936. Il giocatore ha svolto le visite mediche nella giornata di ieri e si trasferirà a titolo definitivo alla società abruzzese.

La società Granata ringrazia Lorenzo Milani per la professionalità dimostrata nei suoi anni di permanenza a Pontedera augurandogli buona fortuna per questa nuova avventura sportiva. Contestualmente l’U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente la rescissione consensuale del contratto con il giocatore Aboubakar Bakayoko, al quale augura il meglio per il proseguo della sua carriera professionale.

