Mercato Granata: arriva Giuseppe Aurelio dal Sassuolo

L’U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive del terzino sinistro, classe 2000, Giuseppe Aurelio. Giocatore duttile e con grandi doti fisiche, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Sassuolo, facendo poi esperienza in Serie C con le maglie di Cesena, Imolese e Gubbio. Il giocatore, che arriva a titolo definitivo dal Sassuolo, ha firmato un contratto biennale con la società Granata. In bocca al lupo Giuseppe e benvenuto in famiglia.

