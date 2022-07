Mercato Granata: arriva Tommaso Fantacci in prestito dall’Empoli

L’U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente il primo arrivo in maglia Granata per la stagione 2022-23. Si tratta di Tommaso Fantacci, giocatore duttile classe 1997 che puó ricoprire più ruoli: ala destra, trequartista o mezzala. Fantacci arriva in prestito dall’Empoli dopo varie esperienze con le maglie di: Padova, Prato, Carpi, Pistoiese, Juve Stabia e Gubbio. Benvenuto nella famiglia Granata e in bocca al lupo

