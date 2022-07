L’U.S Città di Pontedera comunica di aver trovato l’accordo con il giocatore Lorenzo Bardini per la rescissione consensuale del contratto. La società Granata ringrazia Lorenzo per la professionalità e l’attaccamento alla maglia dimostrati in questi anni, e lo saluta augurandogli le migliori fortune personali e professionali. In bocca al lupo!

