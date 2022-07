La Società U.S Città di Pontedera comunica ufficialmente che Roberto Mirri è il nuovo allenatore della prima squadra femminile.

Mirri, nella sua carriera calcistica ha vestito le maglie di Fiorentina, Empoli e Mons. Lo scorso anno anno ha iniziato ad allenare il femminile a Pistoia e non ha potuto dire di no alla proposta del DS delle Granatine, Mario Basili.

“Sono rimasto affascinato dall’entusiasmo che mi hanno dimostrato il direttore e la società. Hanno un progetto ben preciso che verrà spalmato su diversi anni con obiettivi sempre più ambiziosi. Quando abbiamo pranzato insieme per parlarne alla fine del pasto avevo già deciso, sono stato contagiato dalla carica che mi hanno trasmesso e la visione che mi hanno sottoposto”.

Ha già avuto modo di parlare con le giocatrici?

“Non ho ancora conosciuto la squadra ma sono d’accordo con il DS che, una volta ultimata la rosa, faremo un incontro preliminare prima dell’inizio della stagione. Voglio conoscerle per parlare con loro di quello che vorrei fare quest’anno in modo che inizino già a pensarci prima dell’inizio degli allenamenti”.

Utilizza un sistema di gioco in particolare o si adatta in base alle risorse che ha a disposizione?

“Chiaramente si parte sempre da qualche idea, poi personalmente mi adatto molto alle caratteristiche della rosa, sei ci sono delle giocatrici forti in determinati ruoli è chiaro che dovremo valorizzarle, andando poi a migliorare in quelle zone del campo dove siamo più carenti. Sono consapevole di raccogliere un’eredità importante come quella di Renzo Ulivieri, ma farò del mio meglio per portare un po’ delle mie idee che mi auguro servano per fare una stagione più tranquilla dello scorso anno. Io sono entusiasta di questo nuova avventura e ce la metterò tutta”.

L’articolo Roberto Mirri è il nuovo allenatore delle Granatine proviene da U.S. Città di Pontedera.