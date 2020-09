Abbonamenti fino al 26 settembre. Dal 28 distribuzione delle tessere

Ci sarà tempo fino a sabato 26 settembre per sottoscrivere l’abbonamento al Grosseto calcio. La società biancorossa ha deciso di prolungare fino al termine massimo, vista l’estrazione del calendario di serie C che ci vede impegnanti in trasferta nella prima giornata, per dare modo a tutti di potersi abbonare.

Le tessere saranno rilasciate, invece, dal 28 settembre negli uffici dello stadio Carlo Zecchini, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 18. Nell’occasione saranno rilasciate anche le tessere al canale Eleven sport per poter vedere le partite del Grosseto sul web.

