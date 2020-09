Ci sarà tempo fino a venerdì 19 settembre per sottoscrivere l’abbonamento al Grosseto calcio. La società, infatti, ha deciso di prorogare per altre due settimane la vendita degli abbonamenti che al momento sono arrivati a quota 530.

Le tessere si potranno acquistare dal lunedì al sabato al Macron store di Grosseto, in via Santerno 27, in orario di negozio, e dal lunedì al venerdì negli uffici sotto la tribuna dello stadio Carlo Zecchini dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Quest’anno con la tessera la società regalerà anche, alle prime 1000 sottoscrizioni, l’abbonamento al canale Eleven sport per vedere in tv le partite casalinghe e le trasferte del Grosseto in caso non dovesse essere consentito l’accesso allo stadio per motivi legati all’emergenza covid.

Per le famiglie numerose c’è una novità: un pacchetto speciale “Famiglia biancorossa” che comprende l’abbonamento per babbo, mamma e fino a tre figli nei vari settori dello stadio biancorosso (2+3 under 16). I costi variano dalle 250 euro della Curva nord alle 400 della Tribuna laterale nord o sud.

Si potrà pagare in contanti o tramite bonifico bancario, presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento al momento della sottoscrizione. L’Iban di riferimento è: IT33J0885114304000000381148.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.1768327.

L’articolo Campagna abbonamenti: prorogata fino a venerdì 19 settembre proviene da US Grosseto 1912.