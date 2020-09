Domenica 20 settembre Viterbese-Grosseto

Dopo l’amichevole di pregio con la Fiorentina e quella contro il Pisa, il Grosseto giocherà in amichevole contro la Viterbese domenica 20 settembre, alle ore 17. L’incontro, che si svolgerà nello stadio Enrico Rocchi di Viterbo, sarà chiaramente a porte chiuse per i tifosi ma aperto alla stampa, e sarà in diretta su Telelazionord.

Anche il sesto giro di tamponi fatti ieri mattina allo staff tecnico dirigenziale e atleti del gruppo squadra, è risultato negativo. Gli esami sono stati effettuati all’interno del Centro sportivo di Roselle, eseguiti come da disposizioni del protocollo della Figc, all’intero staff biancorosso.

